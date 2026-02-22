قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

حسن الشامي: أحمد فتوح ظلم نفسه.. وعلي ماهر مدرب بمواصفات أوروبية

أحمد فتوح
أحمد فتوح
رباب الهواري

أكد حسن الشامي، لاعب المقاولون العرب السابق، أن أحمد فتوح، نجم الزمالك، يمتلك إمكانات هائلة في كرة القدم لكنه ظلم نفسه، مشيدًا بتجربة علي ماهر مع سيراميكا كليوباترا ووصفه بأنه مدرب مصري بمواصفات أوروبية.

وقال الشامي في لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «بعض المدربين يتأثرون بصوم اللاعبين خلال المباريات، لكن لا يوجد إجبار على الإفطار لخوض اللقاءات».
وأضاف: «فتوح لاعب مجنون وطيب القلب، قدراته هائلة ومرعبة، يلعب في مركز الظهير الأيسر بشكل مبدع، وفي أي مكان في الملعب تجده مبدعًا، ويقوم بأشياء في كرة القدم لا تتخيلها. يمتلك إمكانات هائلة لكنه عطل نفسه وظلم نفسه، لأن كرة القدم تعتمد على الانضباط، وما زال أمامه فرص كثيرة في مسيرته».
وتابع: «مايكل كاريك، مدرب مانشستر يونايتد، لم يتحدث عن النتائج، لكنه أكد أهمية إدارة الإنسان كعنصر أساسي في كرة القدم، لذا إدارة اللاعبين تعد من أهم عناصر اللعبة الحديثة».
وأتم: «علي ماهر مدرب مصري بمواصفات أوروبية، وقادر على تقديم مستويات رائعة مع سيراميكا كليوباترا».

أحمد فتوح الزمالك أخبار الزمالك أخبار الرياضة

