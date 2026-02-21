أحمد فتوح: ضغط المباريات صعب والزمالك يسعى للمنافسة على الدوري

أعرب أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز على حرس الحدود في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال أحمد فتوح في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك: "حرس الحدود منافس قوي ومحترم، ومعتمد جمال منحني بعض التعليمات لتنفيذها بالشكل المطلوب.

وأضاف: "أشكر اللاعبين الشباب في الفريق الذين تم تصعيدهم في الفترة الماضية، وهم عناصر مميزة وظهروا بصورة مميزة وأفضل مما توقع الجميع".

وأختتم "ضغط المباريات صعب على الفريق، ولكن الجهاز الفني تعامل بالشكل المطلوب، ونسعى للمنافسة على بطولة الدوري

وحقق نادي الزمالك فوزا مثيرا علي حساب نظيره حرس الحدود، بهدفين نظيفين في المباراة التي اقيمت بينهما أمس الجمعة، في إطار مباريات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز

وبتلك النتيجة يأتي الزمالك في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما جمع 34 نقطة من 16 مباراة، بينما يتواجد حرس الحدود في المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة من 17 مواجهة.

موعد مباراة الزمالك أمام زد

ويخوض الزمالك مباراته المقبلة أمام زد في الجولة الـ 18 من عمر بطولة الدوري المصري يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف في مباراة مرتقبة بين الطرفين.