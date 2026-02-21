قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض: ترامب يرفض امتلاك إيران سلاحا نوويا أو القدرة على صنعه
الأهلي يحسم الجدل حول عرض سعودي لضم بن رمضان.. خاص
الهلال الأحمر يقدم الخدمات للدفعة 15من الجرحى والمصابين الفلسطينيين
حكم أخذ حقنة الأنسولين تحت الجلد أثناء الصيام.. الإفتاء تجيب
مصر تترقب 135 مليون دولار تمويلاً دولياً لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال
الصحة: 26 زيارة ميدانية لمتابعة الأعمال الإنشائية والتطوير بـ21 مستشفى و51 وحدة
الكونجرس الأمريكي يتحرك لكبح قرارات ترامب العسكرية ضد إيران
للمصريين بالخارج.. تحرك لعقد حوار مجتمعي حول مشروع صندوق المعاشات
خلال ساعتين.. الدفاع الجوي الروسي يسقط 12 طائرة أوكرانية مسيرة
من الحب إلى مستشفى الأمراض النفسية.. تطورات حالة إسلام ضحية واقعة ميت عاصم بالقليوبية
الدوري المصري.. موعد مباراة الأهلي وسموحة والقنوات الناقلة
مارك زوكربيرج في قفص الاتهام.. ماذا كشف تحت القسم عن خطورة إنستجرام؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
هل تقضي المرأة الصلاة في الحيض والنفاس؟.. الأزهر يجيب

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قالت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن أمر الصلاة كعبادة أمر مهم جدًا، ويحرص المسلم دائمًا على أدائها على أكمل وجه لتحصيل أكبر قدر من الأجر، ولأن المصلي يقف فيها بين يدي رب العزة سبحانه وتعالى.

وأوضحت أن مسألة ستر قدمي المرأة أثناء الصلاة فيها خلاف فقهي بين العلماء؛ فمنهم من أوجب ستر القدمين، ومنهم من قال بصحة الصلاة دون سترهما، والأولى والأكمل خروجًا من الخلاف أن تستر المرأة قدميها أثناء الصلاة، مع التأكيد على أن من صلت وقد انكشفت قدماها فصلاتها صحيحة على القول الذي أجاز ذلك، ولا يلزمها إعادة ما مضى من صلوات، وإنما تبدأ من الآن بالأخذ بالأحوط والأكمل رجاء القبول من الله سبحانه وتعالى.

وأوضحت خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "فقه النساء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن المرأة لا تقضي الصلوات التي فاتتها أثناء الحيض أو النفاس، لأن الله سبحانه وتعالى تعبّد النساء في هذه الفترة بترك الصلاة والصيام، فإذا طهرت تقضي الصيام فقط ولا تقضي الصلاة، مستشهدة بما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها: «كنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة»، مشيرة إلى أن ذلك من رحمة الله بعباده ودفع المشقة عن النساء، خاصة وأن فترات الحيض والنفاس قد تطول، ولو وجب قضاء الصلاة لكان في ذلك حرج ومشقة بالغة.

وبيّنت أن استخدام اللولب أو وسائل تنظيم الحمل للسيدات لا حرج فيه شرعًا إذا كان الهدف المباعدة بين الولادات ورعاية صحة الأم والطفل، بشرط استشارة الأطباء الثقات والتأكد من عدم وجود ضرر صحي، وألا يترتب عليه منع دائم للإنجاب، مع ضرورة التشاور بين الزوجين في اتخاذ هذا القرار، لأنه قرار مشترك يتعلق بالأسرة والمصلحة العامة، مؤكدة أن الأخذ بالأسباب المشروعة لحفظ النفس والصحة أمر معتبر شرعًا ما دام لا ضرر فيه.

كما أشارت إلى أن الإنسان يجوز له أن يعق عن نفسه إذا لم يعق عنه والداه في صغره لعذر كالفقر أو عدم الاستطاعة، موضحة أن العقيقة سنة مؤكدة في حق المولود، وأن الفقهاء أجازوا للإنسان أن يعق عن نفسه إذا بلغ وكان قادرًا، ولا يوجد سن محدد يمنع ذلك، فمتى تيسر له المال وأراد إحياء هذه السنة فلا حرج في ذلك، ويرجى له القبول بإذن الله تعالى.

وأضافت أن صلاة الجنازة للمرأة جائزة ولا حرج فيها، بل هي من الأمور المحمودة التي تنال بها الأجر كالرجل تمامًا، ما دامت ملتزمة بالضوابط الشرعية من الثياب الساترة وعدم التبرج، مبينة أن النصوص الواردة في فضل حضور الجنازة عامة تشمل الرجال والنساء، وأن حضور صلاة الجنازة من باب التواد والتراحم ونيل الأجر العظيم.

وتابعت أن ارتداء العدسات اللاصقة لا يؤثر على صحة الوضوء أو الغسل، لأن داخل العين ليس من الأعضاء التي يجب إيصال الماء إليها، سواء كانت العدسات طبية أو غير ملونة، فلا حرج في الوضوء أو الغسل مع وجودها، مع التنبيه إلى أن العدسات الطبية أو غير الملوّنة لا إشكال فيها من حيث الأصل، ما دامت لا تسبب ضررًا، مؤكدة أهمية التزام المرأة بما أمرها الله به من الامتثال للأحكام الشرعية واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع شؤون حياتها، داعية بأن يرزقنا الله جميعًا القبول وحسن الامتثال لأوامره.

منحة رمضان

خطوات الحصول على منحة التموين الإضافية 400 جنيه .. شروط الاستحقاق وطرق الاستلام

الجريمة

الداخلية تكشف سبب إطلاق النار على صاحب مصنع ونجله في القليوبية

الواقعة

بعد الفيديو الصادم .. قرار رسمي ضد رجل الأعمال المعتدي على فرد أمن التجمع

مسلسل فخر الدلتا

حذف اسم مؤلف فخر الدلتا من تترات المسلسل بعد اتهامات بالتحرش

سيراميكا كليوباترا

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك وبيراميدز على حرس الحدود وسيراميكا

الفنانة عبلة كامل

عودة عبلة كامل إلى الشاشة تثير القلوب والجدل.. هل تخفي الفنانة القديرة أزمة صحية؟

حالة الطقس

توقعات الطقس حتى الأربعاء .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

محمد رمضان

حساب يضم 10ملايين هدية من محمد رمضان لواحد من جمهوره.. ما المقابل؟

الرقابة المالية

الرقابة المالية : 930 شركة تزاول نشاط التخصيم بنهاية نوفمبر 2024

يورو

سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 20-2-2026

وزير المالبة

وزير المالية يكشف عن تفاصيل تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات بخطوات سهلة ولذيذة في رمضان

متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟.. الإغماء والتشنجات وهبوط السكر و الضغط يستدعي الإفطار فورا

6 وصفات إفطار سريعة في 30 دقيقة تناسب أيام رمضان المزدحمة

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

علي قدورة واعتزال الغنا

اعتزلت المهرجانات.. علي قدورة: حياتي تغيرت بعد التزامي بالصلاة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

