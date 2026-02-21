من الحب إلى مستشفى الأمراض النفسية.. تطورات حالة إسلام ضحية واقعة ميت عاصم بالقليوبية

لم يتحمل الشاب اسلام ضحية واقعة ميت عاصم بالقليوبية، الاهانة الشديدة التى تعرض لها من أسرة الفتاة التى أحبها وتقدم لخطبتها ،وكان جزاؤه الاذلال والاعتداء الجسدى والمعنوى على كرامته وعلى جسده.

حالته النفسية سيئة

أكد محامي الشاب إسلام، الذي تعرض لإجباره على ارتداء ملابس نسائية بقرية ميت عاصم في بنها بالقليوبية، إن موكله يمر بحالة نفسية سيئة نتيجة ما حدث له، وجارى التأهيل النفسي لع وعرضه على مستشفى متخصص.

تم تحويله لمستشفى الأمراض النفسية

وأشار إلى أن الشاب أصيب بحالة تعب شديدة أمس، ما استدعى نقله إلى مستشفى الجامعة، قبل تحويله لاحقًا إلى مستشفى الأمراض النفسية ببنها لمتابعة حالته النفسية والعلاج النفسي اللازم، موضحًا أن الضحية حاول الانتحار أكثر من مرة نتيجة الصدمة النفسية الكبيرة التي تعرض لها.

محاكمة المتهمين 22 فبراير

وحددت محكمة استئناف طنطا جلسة عاجلة يوم 22 فبراير، لمحاكمة 6 متهمين أمام محكمة جنايات بنها، لاتهامهم بارتكاب وقائع خطف واحتجاز وهتك عرض والتعدي على الخصوصية، بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، في القضية المعروفة إعلاميًا بواقعة “ميت عاصم”.



وقررت نيابة مركز بنها بمحافظة القليوبية، رفع القضية رقم 1188 لسنة 2026 إداري مركز بنها، الخاصة بواقعة الاعتداء على شاب وإجباره على ارتداء ملابس نسائية بقرية ميت عاصم ببنها إلى المحامي العام لنيابات شمال بنها، تمهيدًا لإعداد مذكرة لعرضها على محكمة استئناف طنطا، لإدراجها في أقرب جلسة أمام الدائرة المختصة بـمحكمة جنايات بنها.