الهلال الأحمر يقدم الخدمات للدفعة 15من الجرحى والمصابين الفلسطينيين

يواصل الهلال الأحمر المصري، جهوده الانسانية في استقبال وتوديع الدفعة الـ 15 من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

وانتشرت فرق الهلال الأحمر المصري منذ صباح اليوم الباكر، على معبر رفح من الجانب المصري؛ لتقديم الخدمات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين، شملت الدعم النفسي للأطفال، خدمات إعادة الروابط العائلية.

وجبات سحور وإفطار وملابس

وتم توزيع وجبات سحور وإفطار، توفير الملابس الثقيلة ومستلزمات العناية الشخصية، وتوزيع «حقيبة العودة» على العائدين إلى القطاع.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل جهوده الإنسانية والإغاثية لدعم الأشقاء الفلسطينيين.