بعد يوم صيام طويل ينتظر كثير من الناس لحظة شرب القهوة فور أذان المغرب، خاصة من اعتادوا عليها يوميًا. لكن ما لا يعرفه البعض أن شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة قد يسبب مشكلات صحية ويؤثر على راحتك في باقي المساء واليوم التالي.

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

في هذا المقال نوضح أضرار شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة، ولماذا ينصح الخبراء بالانتظار قليلًا قبل تناولها، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

اضطراب الهضم وتهيج المعدة

المعدة

المعدة بعد ساعات الصيام الطويلة تكون فارغة وحساسة. عند إدخال الكافيين مباشرة، خاصة بعد وجبة ثقيلة، قد يحدث تهيج في جدار المعدة وزيادة إفراز الأحماض وهذا قد يؤدي إلى:

حرقة المعدة

انتفاخ

شعور بعدم الراحة

ارتجاع حمضي

الأفضل إعطاء المعدة وقتًا للراحة بعد الإفطار، وتناول القهوة بعد ساعة أو أكثر.

زيادة فقدان السوائل

الكافيين مدرّ للبول، أي أنه يزيد من فقدان السوائل عبر التبول. بعد يوم كامل دون ماء، يحتاج الجسم لتعويض السوائل المفقودة، وليس خسارتها أكثر.

شرب القهوة مباشرة بعد الإفطار قد يزيد الإحساس بالعطش في اليوم التالي، خاصة إذا لم يتم شرب كمية كافية من الماء لاحقًا.

تأثير سلبي على امتصاص الحديد

من أضرار شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة أنها تقلل امتصاص الحديد من الطعام، خاصة إذا كانت الوجبة تحتوي على مصادر نباتية للحديد مثل العدس أو السبانخ.

هذا الأمر مهم خصوصًا للنساء أو من يعانون من أنيميا، لأن تكرار هذه العادة قد يؤثر على مستوى الحديد في الجسم مع مرور الوقت.

اضطراب النوم والسهر

الكثيرون يشربون القهوة بعد الإفطار لتعويض غيابها خلال النهار، لكن ذلك قد يؤدي إلى صعوبة في النوم، خاصة إذا تم تناولها في وقت متأخر من المساء.

قلة النوم في رمضان تؤدي إلى

خمول في اليوم التالي

صداع

تقلب مزاج

ضعف تركيز

وهذا ينعكس على جودة الصيام في الأيام التالية.

زيادة ضربات القلب والتوتر

بعد الأكل مباشرة يكون الجهاز الهضمي في حالة نشاط مكثف. إضافة الكافيين في هذه اللحظة قد ترفع معدل ضربات القلب وتسبب شعورًا بالتوتر أو القلق لدى بعض الأشخاص، خاصة من لديهم حساسية للكافيين.

ارتفاع مفاجئ ثم هبوط في الطاقة

يعتقد البعض أن القهوة تمنح طاقة فورية بعد الإفطار، لكن ما يحدث أحيانًا هو ارتفاع سريع في النشاط يعقبه هبوط مفاجئ، خاصة إذا كانت الوجبة غنية بالسكريات.

هذا التقلب قد يسبب شعورًا بالإرهاق بعد ساعات قليلة بدل الشعور بالنشاط المستمر.

ما هو التوقيت الأفضل لشرب القهوة في رمضان

لتجنب أضرار شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة ينصح

الانتظار ساعة على الأقل بعد تناول الطعام

شرب كمية كافية من الماء أولًا

تقليل عدد الأكواب إلى فنجان واحد

تجنب شربها قبل النوم بساعتين على الأقل

هل يجب الامتناع عن القهوة تمامًا في رمضان

ليس بالضرورة. القهوة باعتدال لا تسبب ضررًا لمعظم الأشخاص الأصحاء، لكن المشكلة تكمن في التوقيت والكمية. تنظيم وقت شربها يساعد على الاستفادة منها دون التأثير على الهضم أو النوم أو الترطيب.