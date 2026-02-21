السكة الحديد لطلاب القليوبية: قذف القطارات بالحجارة يعرض الركاب للخطر

نظمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاون مع الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ندوة توعية مجتمعية باحدي المدارس التابعة لادارة ببنها التعليمية ، بحضور عدد من قيادات التربية والتعليم بمحافظة القليوبية وممثلين عن الكنيسة المصرية ومجموعات من الطلبةوأعضاء هيئة التدريس .

وقد ركزت الندوة على تعزيز الوعي بأهمية المحافظة على المرافق العامة ، وتسليط الضوء على بعض السلوكيات السلبية التي تهدد أمن وسلامة المواطنين ومرفق السكك الحديدية مثل اقتحام المزلقانات أثناء إغلاقها، إقامة معابر غير قانونية عبر شريط السكة الحديد وإلقاء المخلفات على القضبان وركوب القطارات في أماكن غير آمنة وقذف القطارات بالحجارة، والتي تعرض سلامة الركاب والعاملين للخطر وتتسبب في أضرار جسيمة تؤثر على كفاءة الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

يأتي ذلك في اطار جهود التعاون المشتركة بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر ووزارت التربية والتعليم والتعليم الفني والاوقاف والشباب والرياضة ومؤسسة الازهر الشريف والكنيسة المصرية والهيئة العامة للاستعلامات بهدف بناء جيل واعٍ بأهمية المساهمة في الحفاظ على المرافق العامة للدولة كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.