قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السكة الحديد لطلاب القليوبية: قذف القطارات بالحجارة يعرض الركاب للخطر
المحكمة العليا الأمريكية تبطل رسوم ترامب الجمركية.. والبيت الأبيض يدرس خيارات بديلة
أحمد دويدار بعد فوز الأبيض على حرس الحدود: الزمالك بيعدل المزاج
عمر شريف يتصدر التريند بعد مشاجرة نارية بـ الحلقة الثالثة من عين سحرية
سيف زاهر: شيكابالا الأكثر موهبة ومحمد صلاح الأذكى والأكبر تاريخًا
الجيش السوداني يسقط 3 مسيرات هاجمت مدينة الأبيض شمال كردفان
فتحي سند بعد فوز الزمالك: صراع القمة يزداد اشتعالاً في الدوري الممتاز
شربت الماء لحظة أذان الفجر دون قصد فهل يفسد الصيام؟.. اعرف رأي الشرع
تفاصيل الطقس حتى الخميس 26 فبراير: شبورة مائية وأمطار والحرارة تصل لـ28 درجة جنوبا
ضربة موجعة لسياسات ترامب .. كيف يؤثر رفض المحكمة العليا للرسوم الجمركية على الاقتصاد الأمريكي؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟
روسيا: الصراع الأوكراني يقترب من نهايته..أمريكا تدعم مفاوضات التسوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السكة الحديد لطلاب القليوبية: قذف القطارات بالحجارة يعرض الركاب للخطر

لقاء اليوم
لقاء اليوم
حمادة خطاب

 نظمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاون مع الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ندوة توعية مجتمعية باحدي المدارس التابعة لادارة ببنها التعليمية ، بحضور عدد من قيادات التربية والتعليم بمحافظة القليوبية وممثلين عن الكنيسة المصرية ومجموعات من الطلبةوأعضاء هيئة التدريس .

وقد ركزت الندوة على تعزيز الوعي بأهمية المحافظة على  المرافق العامة ، وتسليط الضوء على بعض السلوكيات السلبية التي تهدد أمن وسلامة المواطنين ومرفق السكك الحديدية مثل اقتحام المزلقانات أثناء إغلاقها، إقامة معابر غير قانونية عبر شريط السكة الحديد وإلقاء المخلفات على القضبان وركوب القطارات في أماكن غير آمنة وقذف القطارات بالحجارة، والتي تعرض سلامة الركاب والعاملين للخطر وتتسبب في أضرار جسيمة تؤثر على كفاءة الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

  يأتي ذلك في اطار جهود التعاون المشتركة بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر ووزارت التربية والتعليم والتعليم الفني والاوقاف والشباب والرياضة ومؤسسة الازهر الشريف والكنيسة المصرية والهيئة العامة للاستعلامات بهدف بناء جيل واعٍ بأهمية المساهمة في الحفاظ على المرافق العامة للدولة كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر التربية والتعليم القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سند المواطن

دخل شهري ثابت وآمن من الدولة.. تفاصيل طرح سند المواطن عبر مكاتب البريد

منحة رمضان

خطوات الحصول على منحة التموين الإضافية 400 جنيه .. شروط الاستحقاق وطرق الاستلام

الجريمة

الداخلية تكشف سبب إطلاق النار على صاحب مصنع ونجله في القليوبية

الواقعة

بعد الفيديو الصادم .. قرار رسمي ضد رجل الأعمال المعتدي على فرد أمن التجمع

تقلبات مفاجئة خلال أيام.. الأجواء الباردة تعود بقوة وأمطار على هذه المناطق

تقلبات مفاجئة في الطقس خلال أيام.. الأجواء الباردة تعود بقوة وأمطار على هذه المناطق

مسلسل فخر الدلتا

حذف اسم مؤلف فخر الدلتا من تترات المسلسل بعد اتهامات بالتحرش

الأب ونجله

شهود عيان يروون تفاصيل إطلاق خرطوش على أب ونجله بعد صلاة العشاء بالقليوبية

محمود الخطيب

غيروا اللائحة .. خالد أبو بكر ينتقد ظهور الخطيب فى إعلانات رمضان

ترشيحاتنا

نوران ماجد

نوران ماجد في مواجهة يوسف إبراهيم بأحداث مسلسل أولاد الراعي

الفنان عصام عمر و الفنان عمر شريف

تصاعد الأحداث في الحلقة الثالثة من عين سحرية .. شجار عنيف بين عصام عمر وعمر شريف

عمرو سعد

مسلسل إفراج يستمر في صدارة التريند بعد عرض الحلقتين 2و3

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

الإغماء الأبرز..7علامات للجفاف في رمضان توجب كسر الصيام وشرب السوائل

علامات الجفاف في رمضان ومتى يجب القلق؟ دليلك الكامل لتجنب المضاعفات
علامات الجفاف في رمضان ومتى يجب القلق؟ دليلك الكامل لتجنب المضاعفات
علامات الجفاف في رمضان ومتى يجب القلق؟ دليلك الكامل لتجنب المضاعفات

لماذا يزيد الشعور بالجوع بعد 3 أيام صيام؟.. السبب العلمي الذي لا يعرفه كثيرون

لماذا يزيد الشعور بالجوع بعد ثلاثة أيام صيام؟ السبب العلمي الذي لا يعرفه كثيرون
لماذا يزيد الشعور بالجوع بعد ثلاثة أيام صيام؟ السبب العلمي الذي لا يعرفه كثيرون
لماذا يزيد الشعور بالجوع بعد ثلاثة أيام صيام؟ السبب العلمي الذي لا يعرفه كثيرون

أفضل أطعمة تمنع العطش في ثالث يوم صيام وتمنحك ترطيبا يدوم لساعات طويلة

أفضل أطعمة تمنع العطش في ثالث يوم صيام
أفضل أطعمة تمنع العطش في ثالث يوم صيام
أفضل أطعمة تمنع العطش في ثالث يوم صيام

فيديو

علي قدورة واعتزال الغنا

اعتزلت المهرجانات.. علي قدورة: حياتي تغيرت بعد التزامي بالصلاة

رد لقاء الخميسي بعد أزمتها

فتحت قلبها .. لقاء الخميسي تكشف تفاصيل أزمتها الزوجية ورحلة التعافي النفسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد