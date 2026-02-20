بعد الفيديو الصادم .. قرار رسمي ضد رجل الأعمال المعتدي على فرد أمن التجمع

قررت جهات التحقيق المختصة بـ القاهرة الجديدة توجيه عدد من الاتهامات إلى رجل اعمال متهم بالتعدي على فرد أمن يعمل داخل أحد الكمبوندات السكنية بمنطقة التجمع الخامس، وذلك على خلفية مشاجرة وقعت بينه وبين اثنين من السكان.

وأسندت النيابة إلى المتهم تهم استعراض القوة والتلويح بالعنف "بلطجة" ضد المجني عليهما، إلى جانب الضرب وإحداث إصابة بأحدهما، فضلاً عن السب والقذف خلال الواقعة.

كما شملت الاتهامات إتلاف جهاز اللاسلكي الخاص به والمملوك لشركة الأمن، والذي يُستخدم في التواصل أثناء تأدية مهام العمل.

وتباشر جهات التحقيق سماع أقوال الطرفين، إضافة إلى مراجعة كاميرات المراقبة داخل الكمبوند، للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة وتحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف.