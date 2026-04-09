عرض جريمة في فندق السعادة لـ أحمد عيد وبيومي فؤاد في السعودية 16 أبريل

تستعد المملكة العربية السعودية لاستقبال العرض المسرحي «جريمة في فندق السعادة»، يوم 16 أبريل الجاري، بمشاركة نخبة من نجوم الكوميديا، في مقدمتهم أحمد عيد وبيومي فؤاد.

مسرحية جريمة في فندق السعادة

وتنتمي المسرحية إلى نوعية الأعمال الكوميدية التشويقية، حيث تدور أحداثها داخل أحد الفنادق خلال ليلة عاصفة تشهد وقوع جريمة غامضة، ما يؤدي إلى تصاعد الأحداث بشكل مثير ومليء بالمفاجآت.

ويجسد المفتش «فرغلي» دور المحقق في القضية، حيث يبدأ في استجواب نزلاء الفندق والعاملين به، ليكتشف سلسلة من الأسرار الخفية، في إطار يجمع بين الكوميديا والتشويق.

ويشارك في بطولة العرض إلى جانب أحمد عيد وبيومي فؤاد كل من دينا محسن «ويزو» وعارفة عبدالرسول