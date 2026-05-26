بأقوى معالج ..شاومي تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

تعتزم شركة شاومي وعلامتها التجارية الفرعية ريدمي إطلاق هواتف جديدة خلال شهر يونيو. وبينما تم تأكيد إطلاق هاتف شاومي 17T في الأول من يونيو، لم يتم تأكيد موعد إطلاق ريدمي توربو 5 رسميًا بعد.

ووفقًا لتقرير نشره موقع سمارت بريكس، من المتوقع إطلاق هاتف ريدمي توربو 5 في 18 يونيو المقبل.

يشير التقرير أيضًا إلى أن ريدمي قد تعلن عن هاتف آخر باسم ريدمي 17 إلى جانب توربو 5. وإليك أهم المواصفات المسربة للهاتف

مواصفات هاتف Redmi 17 5G

ووفقا للتسريبات، سيأتي هاتف Redmi 17 بشاشة LCD مقاس 6.9 بوصة بمعدل تحديث 144 هرتز

أما عن المواصفات الآخرى فمن المتوقع أن يأتي هاتف Redmi 17 مزود بمعالج من سلسلة Snapdragon 4 ويعد من المتوقع أيضا أن يأتي هاتف Redmi 17، مثل هواتف Redmi الذكية الحديثة، مزودًا بنظام HyperOS المبني على نظام Android 16.

ميزات هاتف Redmi 17 5G

أما بالنسبة للتصوير، فقد يحتوي الهاتف على كاميرا بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

وفيما يتعلق بمواصفات الشحن فمن المتوقع أن يأتي هاتف Redmi 17 ببطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير في الساعة أو أكثر، على الرغم من أن التفاصيل المتعلقة بدعم الشحن السريع لا تزال غير معروفة و

في السياق نفسه يعد منالمتوقع أن يصل الهاتف كنسخة مُعاد تسميتها من هاتف Poco X8 Pro والذي يأتي بشاشة 6.58 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعالج Dimensity 8500-Ultra، وبطارية بسعة 7560 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 100 واط، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل + 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل.