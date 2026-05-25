طريقة تحديث هواتف آيفون لنظام تشغيل ios 26.5

توفر آبل الأمريكية عملاقة التقنية في العالم التحديثات المستمرة لهاتفها الذكي الأشهر في العالم آيفون بشكل مستمر، لضمان أفضل أداء وكذلك سد أي ثغرات تقنية تمكن من اختراق هواتفها.

لذلك أطلقلت آبل لاحقاً تحديث ios 26.5 لهواتف آيفون حتى سلسلة آيفون 12، وصولاً لأحدث إصداراتها الحالية آيفون 17.

كل ما عليك فعله هو توصيل هاتفك آيفون بالواي فاي، وشحن بطاريته أكثر من 50%، ومن ثم تثبيت أحدث إصدار من نظام تشغيل آيفون بكل سهولة.

طريقة تحديث نظام تشغيل آيفون إلى إصدار ios 26.5

1- اشحن هاتفك لأكثر من 50%

2- اذهب إلى الإعدادات، عام، تحديث النظام.

3- وصل هاتفك بشبكة الواي فاي.

4- اضغط على تحميل التحديث.

5- عقب انتهاء التحميل، انقر على تثبيت التحديث.

وبعد تثبيت التحديث على هاتفك الآيفون، سيقوم بإعادة تشغيله وسيعمل بكامل كفاءته المعهودة، بجانب حمايته من أي ثغرات أمنية، وهي واحدة من أميز نقاط قوة هواتف آبل.

جدير بالذكر أن apple تطرح سنوياً في شهر سبتمبر نظام تشغيلها الجديد أثناء الكشف عن هاتفها الجديد، كما تطلق قائمة الهواتف المجهزة لتحميله، وكذلك التي توقف عنها الدعم، وحالياً بدءاً من سلسلة iphone 12 يمكنها تحميل نظام ios 26.