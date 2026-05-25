سعر ومواصفات تانك 700 موديل 2027 في السعودية

تطرح تانك 700 موديل 2027 كواحدة من السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV، مع باقة كبيرة من التجهيزات، وهيكل ضخم وبلمسات تتسم مع المفهوم الخاص بهذه النسخة.

محرك تانك 700 موديل 2027

تعتمد تانك 700 موديل 2027 على محرك بنزين توين تيربو بسعة 3.0 لتر مكوّن من 6 أسطوانات، يولد المحرك قوة تصل إلى 355 حصانًا، إلى جانب عزم دوران يبلغ 560 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكوّن من 9 سرعات، مع نظام دفع رباعي 4WD.

تانك 700 موديل 2027

تجهيزات تانك 700 موديل 2027

تحمل المقصورة الداخلية في تانك 700 مجموعة واسعة من التجهيزات، حيث يحتوي مقعد السائق على تقنيات التعديل الكهربائي مع الذاكرة، إضافة إلى التدفئة والتبريد وخاصية التدليك، وبمقود من الجلد متعدد الوظائف، إلى جانب شاشة معلومات وترفيه كبيرة بقياس 16.2 بوصة تدعم أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو اللاسلكية.

كما زُودت المقصورة بنظام صوتي من هارمان كاردون مكوّن من 16 سماعة، مع شاشة عرض على الزجاج الأمامي HUD، بالإضافة إلى نظام تكييف أوتوماتيكي يدعم فتحات خلفية للمقاعد الخلفية، مع توفير تبريد وتدفئة لمقاعد الصف الثاني.

تانك 700 موديل 2027

وتحصل تانك 700 موديل 2027 على مجموعة كبيرة من تقنيات السلامة وأنظمة المساعدة على القيادة، حيث تضم نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب نظام التحكم في الجر والثبات الإلكتروني.

وتوفر السيارة كذلك نظام تثبيت سرعة متكيف يعمل مع خاصية التوقف والانطلاق، إضافة إلى أنظمة التحذير من التصادم الأمامي ومكابح الطوارئ الذاتية، وتقنيات متابعة المسار التي تشمل التحذير عند الخروج عن المسار ومساعد البقاء داخله.

كما تتضمن التجهيزات أنظمة مراقبة النقطة العمياء، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرات محيطية بزاوية 360 درجة، إلى جانب الوسائد الهوائية التي تدعم مستويات الحماية.

سعر تانك 700 موديل 2027 في السوق السعودي

يبدأ سعر تانك 700 موديل 2027 في السعودية من 244,950 ريالا.