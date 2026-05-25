قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سب طبيبة وضرب أهلها.. سمسمار عقارات في المقطم يواجه هذه العقوبة بالقانون
سعر الدولار في مستهل تعاملات الإثنين
سعر ومواصفات تانك 700 موديل 2027 في السعودية
حكم استخدام الشعارات السياسية في الحج.. الإفتاء توضح
مسؤول أمريكي: واشنطن وطهران وضعتا إطارا لمذكرة تفاهم يشمل تمديد وقف النار وفتح هرمز
دعاء اليوم الثامن من ذي الحجة 2026.. أفضل الأدعية المستحبة في يوم التروية
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 25-5-2026 والقنوات الناقلة
دعاء يوم التروية وماذا يفعل الحجاج فيه؟.. كلمات مستجابة لضيوف الرحمن
بالتزامن مع هبوط الدولار.. أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم
هل نشهد موجة حارة؟.. الأرصاد تعلن مفاجأة عن طقس يوم عرفة
طقس العيد.. الأرصاد: أجواء حارة على الوجه البحري والقاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسؤول أمريكي: واشنطن وطهران وضعتا إطارا لمذكرة تفاهم يشمل تمديد وقف النار وفتح هرمز

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

كشف مسؤول أمريكي رفيع أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى “إطار عام” لمذكرة تفاهم تتضمن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، في خطوة تمهد لاتفاق نهائي يهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة مع طهران بصورة دائمة.

وبحسب المسؤول، فإن التفاهم المطروح يشمل أيضاً إزالة الألغام من مضيق هرمز وإعادة فتحه أمام حركة الملاحة، بالتزامن مع استمرار المفاوضات بين الجانبين لحسم البنود النهائية وصياغة الاتفاق بشكل كامل.

وأشار المسؤول إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يتجه لمنح الجانب الإيراني مهلة قد تصل إلى سبعة أيام إضافية للتوصل إلى تسوية نهائية، مؤكداً أن المباحثات لا تزال مستمرة وسط خلافات حول بعض التفاصيل.

وفي المقابل، حذرت وسائل إعلام إيرانية رسمية من احتمال تعثر المفاوضات، بسبب استمرار التباينات بشأن عدد من البنود الحساسة، رغم التقدم الذي تحقق خلال الأيام الأخيرة.

وأكد المسؤول الأمريكي، أن واشنطن “لن تتراجع” عن مفاوضات إنهاء الحرب، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الاتفاق لم يحسم بعد، موضحاً أن الولايات المتحدة “لن توقّع اتفاقاً اليوم أو غداً” قبل الانتهاء من جميع التفاهمات المطلوبة.

الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم وقف إطلاق النار مضيق هرمز الرئيس الأمريكي دونالد ترمب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

تستمر 4 ساعات متصلة.. الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية على القاهرة الكبرى غدًا

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2026

ظهور نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2026..والمديرية للطلاب: ادفع عشان تاخدها

شوبير

خبر حزين للنادي ولاعبيه وجماهيره.. أحمد شوبير يعلق على مشاركة الأهلي في الكونفدرالية

آخر موعد لصرف منحة التموين 2026 ورابط الاستعلام الرسمي

آخر موعد لصرف منحة التموين 2026 ورابط الاستعلام الرسمي

شبانة

الأهلي يدرس عدم المشاركة في السوبر المصري بسبب وديات الخليج

النادي الأهلي

نجم الأهلي يطلب الرحيل بسبب ضعف نسبة مشاركته في المباريات

الكلاب الضالة

خبيرة بيطرية تكشف الأسباب الخفية وراء انتشار الكلاب الضالة بالشوارع.. وهذا هو الحل

«الري» توضح أسباب إزالة قصر أكمل قرطام

بسبب مخالفات على مجرى النيل.. «الري» توضح أسباب إزالة قصر أكمل قرطام

ترشيحاتنا

يوم التروية

بدأت مناسك الحج.. ضيوف الرحمن يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية

حكم صيام يوم التروية

حكم صيام يوم التروية وهل صامه النبي؟ اعرف فضله وأعمال الحجاج فيه

مناسك الحج

شرح مناسك الحج بالترتيب خطوة بخطوة.. من يوم التروية حتى طواف الوداع

بالصور

منصات يختتم دورته العاشرة بإعلان جوائز المسابقة ومنح الإنتاج لعام 2026

يسرا اللوزي من مهرجان منصات للأفلام
يسرا اللوزي من مهرجان منصات للأفلام
يسرا اللوزي من مهرجان منصات للأفلام

نادي السيارات يختتم المعسكر التدريبي الثاني لبطولة ‏DC3‎‏ لدريفت السيارات القياسية بمعايير ‏FIA

أستعدادات بطولة ‏DC3‎‏
أستعدادات بطولة ‏DC3‎‏
أستعدادات بطولة ‏DC3‎‏

مدحت صالح ومدحت العدل وعمرو مصطفى في عزاء والد الشاعر هاني عبد الكريم| صور

نجوم الفن فى عزاء والد الشاعر هاني عبد الكريم
نجوم الفن فى عزاء والد الشاعر هاني عبد الكريم
نجوم الفن فى عزاء والد الشاعر هاني عبد الكريم

فيديو

هشام إسماعيل

هشام إسماعيل: الشهرة على السوشيال ميديا لا تصنع ممثلا.. والألش لا يعيش طويلا |تقرير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد