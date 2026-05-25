مسؤول أمريكي: واشنطن وطهران وضعتا إطارا لمذكرة تفاهم يشمل تمديد وقف النار وفتح هرمز

كشف مسؤول أمريكي رفيع أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى “إطار عام” لمذكرة تفاهم تتضمن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، في خطوة تمهد لاتفاق نهائي يهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة مع طهران بصورة دائمة.

وبحسب المسؤول، فإن التفاهم المطروح يشمل أيضاً إزالة الألغام من مضيق هرمز وإعادة فتحه أمام حركة الملاحة، بالتزامن مع استمرار المفاوضات بين الجانبين لحسم البنود النهائية وصياغة الاتفاق بشكل كامل.

وأشار المسؤول إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يتجه لمنح الجانب الإيراني مهلة قد تصل إلى سبعة أيام إضافية للتوصل إلى تسوية نهائية، مؤكداً أن المباحثات لا تزال مستمرة وسط خلافات حول بعض التفاصيل.

وفي المقابل، حذرت وسائل إعلام إيرانية رسمية من احتمال تعثر المفاوضات، بسبب استمرار التباينات بشأن عدد من البنود الحساسة، رغم التقدم الذي تحقق خلال الأيام الأخيرة.

وأكد المسؤول الأمريكي، أن واشنطن “لن تتراجع” عن مفاوضات إنهاء الحرب، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الاتفاق لم يحسم بعد، موضحاً أن الولايات المتحدة “لن توقّع اتفاقاً اليوم أو غداً” قبل الانتهاء من جميع التفاهمات المطلوبة.