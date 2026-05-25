بالتزامن مع هبوط الدولار.. أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم

انخفضت أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل تعاملات الأسبوع الجاري، بالتزامن مع تراجع سعر الدولار بقيمة 98 قرشا ليسجل الآن 52.37 جنيه مقارنة 53.35 جنيه للبيع مستهل الأسبوع الماضي.

يرصد موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 25 مايو 2026، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.



سعر صرف الدولار في مصر اليوم الإثنين 25-5-2026:

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري:

سعر الشراء: 52.27 جنيه.

سعر البيع: 52.37 جنيه.

وسجّل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري:

سعر الشراء: 37.20 جنيه.

سعر البيع: 37.46 جنيه.

وسجّل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري:

سعر الشراء: 37.81 جنيه.

سعر البيع: 38.02 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الإثنين 25-5-2026:

سجّل سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري:

سعر الشراء: 60.57 جنيه.

سعر البيع: 60.86 جنيه.

سجّل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري:

سعر الشراء: 70.11 جنيه.

سعر البيع: 70.50 جنيه.

وبلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري:

سعر الشراء: 66.37 جنيه.

سعر البيع: 66.80 جنيه.

بلغ سعر كرون دنماركي أمام الجنيه المصري :

سعر الشراء: 8.10 جنيه.

سعر البيع: 8.14 جنيه.

سجّل سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري:

سعر الشراء: 5.57 جنيه.

سعر البيع: 5.61 جنيه.

وصل سعر كرون نرويجي أمام الجنيه المصري:

سعر الشراء: 5.63 جنيه.

سعر البيع: 5.67 جنيه.



أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الإثنين

سجّل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري:

سعر الشراء: 7.68 جنيه.

سعر البيع: 7.70 جنيه.

وبلغ سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري:

سعر الشراء: 32.82 جنيه.

سعر البيع: 32.95 جنيه.

تثبيت سعر الفائدة

أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها الأخير علي الفائدة وتحديدا سعر عائد الإيداع عند 19% و الإقتراض لليلة واحدة عند 20% و العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%، تم الإبقاء علي سعري الإئتمان والخصم عند 19.5%.