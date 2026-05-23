الدولار بـ 52.86 جنيها.. آخر تحديث لسعر العملة الخضراء في البنوك

شهد سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه لليوم الثاني على التوالي وذلك اليوم السبت 23-5-2026 على مستوي السوق الرسمية.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار ثباتًا بدون تغيير منذ آخر يوم عمل في البنوك الخميس الماضي.

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك مساء الخميس الماضي

الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 52.86 جنيها للشراء و 52.98 جنيها للبيع.

أقل سعر

وبلغ أقل سعر دولار نحو 52.77 جنيها للشراء و 52.87 جنيها للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وسجل ثاني أقل سعر دولار 52.8 جنيها للشراء و 52.9 جنيها للبيع في بنكي " الكويت الوطني، البركة، أبوظبي التجاري".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 52.82 جنيها للشراء و 52.92 جنيها للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB،الإسكندرية، كريدي أجريكول".

وصل سعر الدولار أمام الجنيه 52.85 جنيها للشراء و 52.95 جنيها للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول".

متوسط سعر الدولار

وسجل سعر الدولار في أغلب البنوك 52.87 جنيها للشراء و 52.97 جنيها للبيع في بنوك " المصرف المتحد، قناة السويس،العربي الإفريقي الدولي، التعمير والاسكان، فيصل الإسلامي،HSBC،المصري الخليجي، الأهلي المصري، مصر".

أعلي سعر

بلغ أعلي سعر دولار 52.93 جنيها للشراء و 52.03 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار 52.9 جنيها للشراء و 53 جنيها للبيع في بنكي سايب و الأهلي الكويتي.