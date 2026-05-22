اشتباكات وصلت لإغلاق المتاجر .. قصة فوضى ساعة رويال بوب

أغلقت شركة "سواتش" (Swatch) عشرات من متاجرها في بريطانيا وأوروبا والولايات المتحدة، بعد أن تحول إطلاق ساعتها محدودة الإصدار "رويال بوب" بالتعاون مع أوديمار بيغيه إلى مواجهات عنيفة بين المتسوقين وقوات الأمن في عدة مدن كبرى.

طرحت الساعة كنسخة محدودة بالتعاون مع علامة الساعات فائقة الفخامة Audemars Piguet" (AP)"، والتي يرتديها مشاهير الفن مثل "جي زي" ودريك، وتباع ساعاتها الأصلية بأسعار فلكية تتراوح بين 25,000 و150,000 جنيه إسترليني.

هذا التعاون أتاح للمستهلكين فرصة ذهبية لا تتكرر لامتلاك ساعة تحمل الهوية البصرية لشعار "AP" الشهير بمبلغ زهيد لا يتجاوز 335 جنيهاً إسترلينياً (نحو 400 دولار)، مما جذب آلاف الراغبين لاقتناء العلامة بأقل تكلفة ممكنة.

لم يقتصر التواجد في الطوابير على محبي الساعات فقط، بل هجمت مجموعات ضخمة من التجار والمضاربين الذين سعوا لشراء الساعة بهدف إعادة بيعها فوراً على المنصات الإلكترونية مثل "eBay".

ونجح بعضهم بالفعل في بيعها بقيمة مضاعفة وصلت إلى 4000 دولار (أي عشرة أضعاف السعر الأصلي) خلال دقائق من خروجهم من المتجر، مما حوّل المنافسة أمام الأبواب إلى صراع مالي شرس واشتباكات بالأيدي لضمان أسبقية الدخول

