طريقة تحضير معمول بزيت الزيتون .. حلوى عربية خفيفة وهشة

يُعد معمول بزيت الزيتون من أشهر أنواع الحلويات العربية الخفيفة التي تجمع بين المذاق الشرقي التقليدي والطابع الصحي، إذ يتم تحضيره بدون زبدة أو أي منتجات حيوانية، ما يجعله خيارًا مناسبًا للنباتيين ومحبي الأطعمة الصحية.

ويعتمد هذا النوع من المعمول على السميد وزيت الزيتون البكر الممتاز لمنحه قوامًا هشًا ونكهة غنية، مع إمكانية حشوه بالجوز أو التمر أو الفستق، ليصبح من الحلويات المثالية للتقديم في المناسبات والأعياد.

طريقة عمل معمول بزيت الزيتون

مكونات معمول بزيت الزيتون:

كوب ونصف من السميد الخشن

كوب من السميد الناعم

كوب زيت زيتون بكر ممتاز

ربع كوب ماء ساخن

رشة ملح

نصف ملعقة صغيرة محلب

ملعقة صغيرة ماء ورد

ملعقة صغيرة ماء زهر

مكونات حشوة الجوز

كوب جوز

ملعقة صغيرة سكر

نصف ملعقة صغيرة ماء زهر

طريقة عمل معمول بزيت الزيتون:

ـ يُخلط السميد الخشن والناعم مع الملح والمحلب جيدًا.

ـ يُضاف زيت الزيتون ويُقلب الخليط حتى يتشرب السميد الزيت بالكامل.

ـ يُضاف ماء الورد وماء الزهر ثم الماء الساخن تدريجيًا مع العجن برفق حتى تتشكل عجينة متماسكة.

ـ تُترك العجينة لترتاح لمدة ساعة على الأقل، ويمكن تركها طوال الليل للحصول على قوام أفضل.

ـ لتحضير الحشوة، يُخلط الجوز مع السكر وماء الزهر.

ـ تُشكل كرات صغيرة من العجين وتحشى بخليط الجوز ثم تُغلق جيدًا.

ـ يمكن استخدام قوالب المعمول للحصول على الشكل التقليدي.

ـ تُرص القطع في صينية مبطنة بورق الزبدة.

ـ يُخبز المعمول في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 175 مئوية لمدة 10 إلى 12 دقيقة حتى يصبح لونه فاتحًا.

فوائد استخدام زيت الزيتون في الحلويات

يتميز زيت الزيتون باحتوائه على الدهون الصحية ومضادات الأكسدة، ما يجعله بديلاً أخف من الزبدة في إعداد الحلويات الشرقية، كما يمنح المعمول نكهة مميزة وقوامًا هشًا دون الحاجة إلى مكونات دهنية ثقيلة.