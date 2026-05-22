مصر تهدر 33% من إنتاجها في الطماطم.. أستاذ موارد مائية يكشف كارثة

قال الدكتور نادر نور الدين إن مصر تهدر نحو 30 إلى 33% من إنتاجها من الطماطم، نتيجة التلف أو عدم الاستفادة من جزء كبير من المحصول في الأسواق.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن التوسع في إنشاء مصانع للتصنيع الزراعي بجوار مناطق الإنتاج يمثل نقلة مهمة، لأنه يحقق قيمة مضافة أعلى مقارنة بالاكتفاء بالزراعة فقط.

مصر أكبر منتج للطماطم عالميًا

وأشار إلى أن الصناعة الزراعية تحقق عوائد أسرع وأكبر، لافتًا إلى أن مصر رغم كونها من كبار منتجي الطماطم عالميًا، فإنها لا تستغل إلا نسبة محدودة في التصنيع، بينما يتم فقد كميات كبيرة من الإنتاج.

وأضاف أن الأسواق العربية والأفريقية تستورد منتجات الطماطم المصنعة من الخارج، مثل الصلصة والمركزات، رغم إمكانية إنتاجها محليًا، مؤكدًا أهمية التوسع في الصناعات الغذائية المرتبطة بالمحاصيل الزراعية.

وتابع أن جزءًا من الطماطم يتعرض للتلف في الأسواق بسبب الحرارة وسوء التداول، ما يؤدي إلى خسائر يمكن تجنبها عبر التصنيع.

واختتم بالإشارة إلى أن مصر تصدر الطماطم الطازجة والمجففة إلى عدد من الدول، داعيًا إلى زيادة الاستفادة من الفائض بدلًا من إهداره في الأسواق.