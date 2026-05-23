أمير هشام: مصطفى محمد رفض نصائح المقربين بنشر بيان ضد جهاز المنتخب

أكد الإعلامي أمير هشام، أن مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي تم استبعاده من جانب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وذلك بقرار فني وفقًا لتأكيدات مسئولي المنتخب.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti: أحد المقربين قام بتجهيز منشور لمصطفى محمد لتوضيح أسباب غيابه عن المنتخب واسباب اختياراته للمنتخب، وفيه نوع من الهجوم ضد حسام حسن، لكن اللاعب رفض ذلك.

وتابع: مصطفى محمد يرى أنه لازال يمتلك فرصة الانضمام لقائمة الفراعنة حال إصابة أي لاعب، كما أن المنتخب مقبل على بطولة كبيرة ولا يجب التشويش على الجهاز الفني واللاعبين وصناعة أي أزمة في الوقت الراهن.

وأضاف: بعد انتهاء مشاركة منتخب مصر في كأس العالم، من الممكن أن يظهر مصطفى محمد في أحد البرامج التليفزيونية، ووقتها سيقوم بشرح كافة الأمور واسباب استبعاد حسام حسن له من القائمة.