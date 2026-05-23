موعد صلاة عيد الأضحى 2026 في مصر.. التوقيت الرسمي وتكبيرات العيد مكتوبة

مع اقتراب حلول عيد الأضحى 2026، بحث عدد كبير من المصلين في مصر عن موعد صلاة عيد الأضحى 2026 ، ووقت إقامة الصلاة في المحافظات، إلى جانب معرفة أفضل الأعمال المستحبة في صباح العيد، وينتظر المسلمون عيد الأضحى فهو من أعظم المناسبات الدينية التي ينتظرها الناس كل عام وفي السطور التالية نتعرف على موعد صلاة العيد.

موعد صلاة عيد الأضحى 2026 في مصر

يحل عيد الأضحى 2026 في مصر يوم الأربعاء 27 مايو 2026 وفقًا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية حيث استطلعت هلال ذي الحجة معلنة الإثنين الموافق 18 مايو 2026م هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريًا.

وبناءً على ذلك فإن موعد وقفة عرفة يكون في يوم الثلاثاء 26 مايو ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك هو الأربعاء 27 مايو.

ويكون موعد صلاة عيد الأضحى 2026 في القاهرة في تمام الساعة 6:21 صباحا، مع اختلاف التوقيت من محافظة لأخرى بفارق دقائق قليلة.

توقيت صلاة عيد الأضحى 2026

  • القاهرة: 6:21 صباحًا
  • الجيزة: 6:21 صباحًا
  • الإسكندرية: 6:23 صباحًا
  • بورسعيد: 6:14 صباحًا
  • السويس: 6:16 صباحًا
  • أسوان: 6:26 صباحًا
  • مرسى مطروح: 6:34 صباحًا
  • السلوم: 6:42 صباحًا
  • دمياط: 6:15 صباحًا
  • الإسماعيلية: 6:15 صباحًا
  • العريش: 6:08 صباحًا

كيفية صلاة عيد الأضحى و سنن الصلاة

من السُّنَّة أن تُصلى صلاة العيد جماعة، وهي الصفة التي نَقَلها الخَلَفُ عن السلف، فإن حضر وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم يقض هذه التكبيرات مرة أخرى؛ لأن التكبيرات سنة مثل دعاء الاستفتاح، والسُّنَّةُ أن يرفع يديه مع كل تكبيرة؛ لما روي «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي الْعِيدَيْنِ».

ويُسْتَحَبُّ أن يقف بين كل تكبيرتين بقدر آية يذكر الله تعالى؛ لما رُوِيَ أن ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَبَا مُوسَى وَحُذَيْفَةَ خَرَجَ إِلَيْهِمُ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ قَبْلَ الْعِيدِ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ هَذَا الْعِيدَ قَدْ دَنَا فَكَيْفَ التَّكْبِيرُ فِيهِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً تَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلاةَ وَتَحْمَدُ رَبَّكَ وَتُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَدْعُو وَتُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ... الحديث، وفي رواية أخرى: فقال الأشعري وحذيفة-رضي الله عنهما-: «صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ».
ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة بــ"الأعلى" في الأولى و"الغاشية" في الثانية، أو بــ"ق" في الأولى و"اقتربت" في الثانية؛ كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والسُّنَّةُ أن يجهر فيهما بالقراءة لنقل الخلف عن السلف.

تكبيرات عيد الأضحى مكتوبة

وردت الكثير من الصيَغ في تكبيرات عيد الأضحى، وقد نشأ هذا الاختلاف نتيجة اختلاف الصيغ الواردة عن الصحابة والتابعين -رضوان الله عليهم-، ومن تلك الصيغ:

ما روي عن سلمان الفارسي، وهو أن صيغة التكبيرات «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرًا»، وقد وردت تلك الصيغة في السنن الكبرى للبيهقيّ.

«الله أكبر، الله أكبر، ولا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد»، وتلك الصيغة مأخوذة من ابن مسعود -رضي الله عنه.

«الله أكبر كبيرًا، الله أكبر كبيرًا، الله أكبر وأجلّ، الله أكبر، ولله الحمد»، وتلك الصيغة وردت عن ابن عباس -رضي الله عنهما-.

