أمير هشام يكشف مخطط الزمالك لإبرام صفقات جديدة

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك خطة داخل نادي الزمالك بشأن صفقات الموسم الجديد، مشيرا إلى أنه غير منطقي أن يتجه النادي لضم صفقات سوبر كثيرة، وعدم مراعاة الجانب المالي.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti: هناك اهتمام بالفعل بضم أحمد عبدالقادر لاعب الكرمة العراقي، وموضوع مصطفى محمد وعودته من صفوف نانت الفرنسي الأمر يرتبط بـ ممدوح عباس الرئيس الشرفي.

وأضاف: الزمالك سيعتمد على قطاع الناشئين، وضم بعض الصفقات المبشرة من الدوري الممتاز، وستكون صفقات على غرار أدم كايد والدباغ.

وتابع: من الممكن أيضا ضم لاعبين من الخارج ويحملون الجنسية المصرية.