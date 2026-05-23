يصل لـ14,900 جنيه.. احسب مرتبك بعد الزيادة الجديدة

يشهد ملف الحد الأدنى للأجور 2026 اهتمامًا واسعًا من ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بعد إعلان الحكومة رسميًا تطبيق زيادة جديدة في المرتبات ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين دخول الموظفين في ظل ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار السلع والخدمات.



وتأتي هذه الزيادة ضمن خطة حكومية شاملة لتحسين أوضاع الموظفين، بعد مطالبات واسعة من النقابات والاتحادات العمالية بضرورة رفع الرواتب لمواجهة موجات الغلاء والتضخم المستمرة، وتمكين الأسر من مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة.



كما تعكس هذه الزيادة حرص القيادة السياسية على تحسين مستوى معيشة العاملين بالدولة وتوفير حياة كريمة لهم.

موعد تطبيق زيادة المرتبات الجديدة 2026

أكدت الحكومة أن تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2026 سيكون رسميًا اعتبارًا من يوم 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بدء تنفيذ الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027، والتي تم تخصيص 100 مليار جنيه إضافية فيها لدعم الأجور.

ومن المقرر أن تظهر الزيادات الجديدة في مرتبات شهر يوليو المقبل، حيث تستهدف الدولة رفع القدرة الشرائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وتحسين مستوى المعيشة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.



زيادة الحد الأدنى للأجور 2026 رسميًا

بحسب القرارات الحكومية الجديدة، شهد الحد الأدنى للأجور 2026 زيادة تصل إلى 1,700 جنيه لبعض الدرجات الوظيفية (الدرجة الممتازة والعالية)، مع رفع الحد الأدنى لأقل درجة وظيفية (الدرجة السادسة) إلى 8,000 جنيه شهريًا بدلاً من 7,000 جنيه، بزيادة 1,000 جنيه.

وأكدت وزارة المالية أن هذه الزيادة تُعد من أكبر زيادات المرتبات التي شهدها الجهاز الإداري للدولة خلال السنوات الأخيرة، حيث تشمل جميع الدرجات الوظيفية دون استثناء.



كما تهدف الزيادة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين بالدولة، وتحسين الظروف الاقتصادية للأسر المصرية، خاصة مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.

جدول الحد الأدنى للأجور 2026 بعد الزيادة الجديدة

جاء جدول الحد الأدنى للأجور 2026 بعد الزيادة الجديدة كالتالي:



الدرجة السادسة وما يعادلها: 8,000 جنيه

الدرجة الخامسة: 8,500 جنيه

الدرجة الرابعة : 9,000 جنيه

الدرجة الثالثة (التخصصية): 9,100 جنيه

الدرجة الثانية: 9,500 جنيه

الدرجة الأولى : 10,800 جنيه

درجة المدير العام / الكبير: 11,500 جنيه

الدرجة العالية : 12,800 جنيه

الدرجة الممتازة: 14,900 جنيه



ويُظهر الجدول حجم التحسن الكبير في الحد الأدنى للأجور 2026، خاصة للدرجات الأقل دخلًا (الدرجة السادسة والخامسة) التي حصلت على زيادات ملحوظة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وللدرجات العليا التي تتحمل أعباء وظيفية أكبر.

علاوات وحوافز إضافية مع المرتبات الجديدة

لا تقتصر قرارات الحد الأدنى للأجور 2026 على زيادة الرواتب الأساسية فقط، بل تشمل أيضًا حزمة من العلاوات والحوافز الإضافية التي سيتم تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد.



ومن أبرز هذه المزايا:

زيادة الحافز الإضافي الشهري للعاملين بالدولة بقيمة 750 جنيهًا إضافية.

تحسين أوضاع بعض القطاعات الحيوية مثل التعليم (المعلمون) والصحة (الأطباء والتمريض).



حوافز المعلمين

زيادة استثنائية: إقرار زيادة مباشرة في رواتب المعلمين تتراوح بين 1000 إلى 1100 جنيه شهرياً.

حافز التدريس: تمت زيادة حافز التدريس للمعلمين لرفع دخولهم وتحسين أوضاعهم المالية.

حوافز الأطباء والعاملين بالقطاع الطبي

زيادة مالية مباشرة: منح العاملين في القطاع الطبي زيادة إضافية بقيمة 750 جنيهاً شهرياً.

رفع فئات ومقابل نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%.

وتسعى الدولة من خلال هذه الحوافز إلى رفع كفاءة العاملين وتحسين بيئة العمل داخل الجهاز الإداري، وتشجيع التميز والإبداع.



الموظفون يترقبون صرف مرتبات يوليو 2026

مع اقتراب موعد تنفيذ الحد الأدنى للأجور 2026، يترقب ملايين العاملين بالدولة صرف مرتبات يوليو المقبلة، باعتبارها أول مرتبات تتضمن الزيادة الجديدة بشكل رسمي وفعلي.

وتؤكد الحكومة استمرار جهودها لتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، من خلال زيادة الأجور والمعاشات وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة، في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.