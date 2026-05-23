قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عروض أفضل من الزمالك.. العوضي : الأهلي يتجاوز أزمة طائرة السيدات
نجم الأهلي يطالب مجلس الأحمر بالتعاقد مع مدير تعاقدات بيراميدز
السودان.. قرار من الإنتربول بشأن شقيق حميدتي قائد ميليشيا الدعم السريع
يصل لـ14,900 جنيه.. احسب مرتبك بعد الزيادة الجديدة
معتمد جمال يوجه الشكر لـ جون إدوارد وممدوح عباس
أحمد سعد يحتفل بتخرج نجله: بقى راجل أقدر أعتمد عليه | صور
معتمد جمال يكشف كواليس ركلة جزاء الزمالك أمام الأهلي
6815 جنيها.. آخر تحديث لسعر الذهب عيار 21 في الصاغة اليوم
ماكنتش بمثل.. منة فاضل تكشف كواليس ألبوم حالة اكتئاب ومعاناتها النفسية
رئيس الوزراء يفتتح ويتفقد عددًا من المشروعات بالجيزة اليوم
الأهلي يترقب موقف الزمالك من الرخصة الإفريقية.. وشوبير يكشف التفاصيل
دعاء اليوم السادس من ذي الحجة 2026.. أفضل الأدعية المستحبة للرزق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

يصل لـ14,900 جنيه.. احسب مرتبك بعد الزيادة الجديدة

زيادة المرتبات
زيادة المرتبات
عبد العزيز جمال

يشهد ملف الحد الأدنى للأجور 2026 اهتمامًا واسعًا من ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بعد إعلان الحكومة رسميًا تطبيق زيادة جديدة في المرتبات ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين دخول الموظفين في ظل ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار السلع والخدمات.
 

شوف هيوصل كام.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

وتأتي هذه الزيادة ضمن خطة حكومية شاملة لتحسين أوضاع الموظفين، بعد مطالبات واسعة من النقابات والاتحادات العمالية بضرورة رفع الرواتب لمواجهة موجات الغلاء والتضخم المستمرة، وتمكين الأسر من مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة. 
 

كما تعكس هذه الزيادة حرص القيادة السياسية على تحسين مستوى معيشة العاملين بالدولة وتوفير حياة كريمة لهم.

موعد تطبيق زيادة المرتبات الجديدة 2026

أكدت الحكومة أن تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2026 سيكون رسميًا اعتبارًا من يوم 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بدء تنفيذ الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027، والتي تم تخصيص 100 مليار جنيه إضافية فيها لدعم الأجور.

ومن المقرر أن تظهر الزيادات الجديدة في مرتبات شهر يوليو المقبل، حيث تستهدف الدولة رفع القدرة الشرائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وتحسين مستوى المعيشة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
 

موعد رفع الحد الأدنى للأجور .. هل يتم التطبيق في راتب شهر مارس أم إبريل ؟

زيادة الحد الأدنى للأجور 2026 رسميًا

بحسب القرارات الحكومية الجديدة، شهد الحد الأدنى للأجور 2026 زيادة تصل إلى 1,700 جنيه لبعض الدرجات الوظيفية (الدرجة الممتازة والعالية)، مع رفع الحد الأدنى لأقل درجة وظيفية (الدرجة السادسة) إلى 8,000 جنيه شهريًا بدلاً من 7,000 جنيه، بزيادة 1,000 جنيه.

وأكدت وزارة المالية أن هذه الزيادة تُعد من أكبر زيادات المرتبات التي شهدها الجهاز الإداري للدولة خلال السنوات الأخيرة، حيث تشمل جميع الدرجات الوظيفية دون استثناء.

كما تهدف الزيادة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين بالدولة، وتحسين الظروف الاقتصادية للأسر المصرية، خاصة مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.

جدول الحد الأدنى للأجور 2026 بعد الزيادة الجديدة

جاء جدول الحد الأدنى للأجور 2026 بعد الزيادة الجديدة كالتالي:

الدرجة السادسة وما يعادلها: 8,000 جنيه
الدرجة الخامسة: 8,500 جنيه
الدرجة الرابعة : 9,000 جنيه
الدرجة الثالثة (التخصصية): 9,100 جنيه
الدرجة الثانية: 9,500 جنيه
الدرجة الأولى : 10,800 جنيه
درجة المدير العام / الكبير:  11,500 جنيه
الدرجة العالية : 12,800 جنيه
الدرجة الممتازة:  14,900 جنيه

ويُظهر الجدول حجم التحسن الكبير في الحد الأدنى للأجور 2026، خاصة للدرجات الأقل دخلًا (الدرجة السادسة والخامسة) التي حصلت على زيادات ملحوظة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وللدرجات العليا التي تتحمل أعباء وظيفية أكبر.

علاوات وحوافز إضافية مع المرتبات الجديدة

لا تقتصر قرارات الحد الأدنى للأجور 2026 على زيادة الرواتب الأساسية فقط، بل تشمل أيضًا حزمة من العلاوات والحوافز الإضافية التي سيتم تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد.

ومن أبرز هذه المزايا:

  • زيادة الحافز الإضافي الشهري للعاملين بالدولة بقيمة 750 جنيهًا إضافية.
  • تحسين أوضاع بعض القطاعات الحيوية مثل التعليم (المعلمون) والصحة (الأطباء والتمريض).
     
زيادة الحد الأدنى للأجور

حوافز المعلمين

  • زيادة استثنائية: إقرار زيادة مباشرة في رواتب المعلمين تتراوح بين 1000 إلى 1100 جنيه شهرياً.
  • حافز التدريس: تمت زيادة حافز التدريس للمعلمين لرفع دخولهم وتحسين أوضاعهم المالية.

حوافز الأطباء والعاملين بالقطاع الطبي

  • زيادة مالية مباشرة: منح العاملين في القطاع الطبي زيادة إضافية بقيمة 750 جنيهاً شهرياً.
  • رفع فئات ومقابل نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%.

وتسعى الدولة من خلال هذه الحوافز إلى رفع كفاءة العاملين وتحسين بيئة العمل داخل الجهاز الإداري، وتشجيع التميز والإبداع.
 

صرف مرتبات شهر مارس 2026

الموظفون يترقبون صرف مرتبات يوليو 2026

مع اقتراب موعد تنفيذ الحد الأدنى للأجور 2026، يترقب ملايين العاملين بالدولة صرف مرتبات يوليو المقبلة، باعتبارها أول مرتبات تتضمن الزيادة الجديدة بشكل رسمي وفعلي.

وتؤكد الحكومة استمرار جهودها لتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، من خلال زيادة الأجور والمعاشات وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة، في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

جدول الحد الأدنى للأجور جدول الحد الأدنى للأجور 2026 زيادة المرتبات المرتبات موعد تطبيق زيادة المرتبات الجديدة موعد تطبيق زيادة المرتبات الجديدة 2026 الحد الأدنى للأجور 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 ..مدارس تعلن ظهورها الآن

حالة الطقس

الجو هيقلب .. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم

الرئيس السيسي

قبل عيد الأضحى.. بشرى سارة لأصحاب المعاشات بتوجيهات رئاسية

زلزال

زلزال بقوة 2.1 درجة يضرب شرق القاهرة.. والمعهد القومي للبحوث الفلكية يوضح التفاصيل

قطع المياه عن مناطق رئيسية بالجيزة مساء اليوم

لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن مناطق رئيسية بالجيزة مساء اليوم

ارشيفية

الفضيحة تكتمل.. إحالة طليقة حفيد أغنى عائلة عربية وصديقتها للجنايات| خاص

سعر الدولار اليوم

رسميًا.. سعر الدولار اليوم بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

كلمة دعوية خلال الليلة الخامسة من ليالي ذي الحجة

الأوقاف تحيي الليلة الخامسة من ليالي ذي الحجة بمسجد الإمام الحسين

الأضحية

لماذا جعل النبي شعيرة الأضحية أحب الأعمال لله؟.. وزير الأوقاف السابق يُجيب

الدكتور أيمن الحجار

أيمن الحجار: فريضة الحج هي عبادة العمر وخاتمة الفرائض

بالصور

سر تتبيلة الريش والطرب مثل الحاتي.. خطوات بسيطة تمنحك طعم المطاعم في المنزل

سر تتبيلة الريش والطرب مثل الحاتي
سر تتبيلة الريش والطرب مثل الحاتي
سر تتبيلة الريش والطرب مثل الحاتي

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجبنة المش؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجبنة المش؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول الجبنة المش؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول الجبنة المش؟

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 23 مايو 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 23 مايو 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 23 مايو 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 23 مايو 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 23 مايو 2026..لا تدخل في نقاشات حادة

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

فيديو

مشاجرات ساعة رويال بوب

اشتباكات وصلت لإغلاق المتاجر .. قصة فوضى ساعة رويال بوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد