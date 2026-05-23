نجم الأهلي يطالب مجلس الأحمر بالتعاقد مع مدير تعاقدات بيراميدز

قال عمرو جمال نجم الأهلي السابق، إن النادي الأحمر افتقد خلال السنوات الماضية للقطعة الأهم في إدارة مشروع الكرة، وهي "الإسكاوتنج" والعين الخبيرة التي بإمكانها اختيار أفضل العناصر للفريق ودعمه بأهم اللاعبين.

وأكد نجم الأهلي في تصريحات تلفزيونية :" أن لو من النادي الأهلي أروح فورا أجيب عمرو بسيوني مدير تعاقدات نادي بيراميدز بأي طريقة لأنه هو القطعة التي تنقص النادي الأهلي وبشكل غير طبيعي، وهو الرجل الذي تعاقد مع محمد الشيبي المحترف الأفضل في مصر منذ سنوات مقابل 6 ملايين جنيه فقط، كما ضم لاعب بموهبة بلاتي توريه مجانا وبدون مقابل مادي، بالإضافة إلى فيستون ماييلي الهداف الرائع بمقابل مادي زهيد جدا".

أوضح عمرو جمال قائلا؛" لو كان عمرو بسيوني في ناد مثل الأهلي لتواجد معه أفضل المحترفين وبأقل مبالغ مدفوعة، لأنه فعلا يجيد البحث والتعاقد السريع والتفاوض ويمتلك رؤية الاختيار وهو ما يجعل بيراميدز حاليا يمتلك أهم وأفضل المحترفين في الكرة المصرية، وبمقابل مادي لا يذكر".

في حين أكد أحمد الشيخ لاعب الأهلي السابق على أهمية عمرو بسيوني وأنه الأفضل في مصر حاليا في هذا المكان والأهلي بالفعل يحتاج لشخص مثله، بينما اشتبك معهم باسم مرسي مهاجم الزمالك السابق أنه من غير المعقول أن يسعى الأهلي للاستحواز على كل العناصر الناجحة في منظومة كرة القدم حتى الرجل الناجح في التعاقدات مثل بسيوني مؤكدا أنه يعمل في نادي كبير ولن يستجيب لضغوط ضمه من الأهلي.