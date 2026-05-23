فضل صيام يوم عرفة 2026.. أعظم يوم لتكفير الذنوب ورفع الدرجات

صيام يوم عرفة في من أعظم العبادات التي يحرص عليها المسلمون في العشر من ذي الحجة، لما له من فضل كبير أرشدتنا إليها السنة النبوية الشريفة، ويبحث كثيرون عن فضل صيام يوم عرفة 2026، وفضل الدعاء في يوم عرفة، وأفضل الأعمال المستحبة وفي السطور التالية نتعرف على فضل صيام يوم عرفة .

متى يبدأ صيام وقفة عرفة 2026؟

تحل علينا وقفة عرفة 2026 يوم الثلاثاء 26 مايو وذلك بعدما أعلنت دار الإفتاء المصرية، في بيان رسمي، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريًا ومن ثم فإن يوم الإثنين الموافق 18 مايو 2026م هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريًا.

ووفقا لما أعلنته دار الإفتاء بناءً على ذلك فإن موعد على أن يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك هو الأربعاء 27 مايو.

فضل صيام يوم عرفة 2026

يحرص المسلمون على صيام يوم عرفة واغتنام ثوابه بالذكر والدعاء والتكبير، من أجل نيل المغفرة والعتق من النار والفوز بالأجر العظيم.

يعد صيام يوم عرفة سببا لتكفير سنتين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده».

ما هي أفضل العبادات يوم عرفة؟

من أفضل العبادات المستحبة يوم عرفة 2026 والتي يغفل عن كثيرون هي على النحو التالي:

حفظ الجوارح: إنَّ كمال الوقوف أو الطاعة ليس بحضور البدن فحسب، بل بصيانة الجوارح؛ لذا وجب التحذير من اللغو والنظر المحرم؛ وقد لخص النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأدب بقوله للفضل بن عباس رضي الله عنهما يوم عرفة: «يَا ابْنَ أَخِي! إِنَّ هَذَا يَوْمٌ؛ مَنْ مَلَكَ فِيهِ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَلِسَانَهُ غُفِرَ لَهُ». الذكر والتهليل: لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ». الصدقة والبر: إنَّ الصدقة في هذا اليوم بابٌ عظيم للقبول لعظمة الزمان وقد حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على البذل بقوله: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ».

دعاء النبي في يوم عرفة

ماذا قال الرسول في دعاء يوم عرفة ؟ سؤال يكثر بين الناس مع اقتراب هذا اليوم المبارك وقد ورد عن الإمام علي رضي الله عنه الدعاء الذي كان يقوله الرسول في هذا اليوم، حيث قال: أَكْثَرُ دعاءِ النبيّ عليه الصلاة والسلام يوم عَرَفَةَ فِي الْمَوْقِفِ هو :

«اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِي نَقُولُ، وَخَيْرًا مِمَّا نَقُولُ، اللَّهُمَّ لَكَ صَلاَتِي وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِي، وَإِلَيْكَ مَآلِي، وَلَكَ رَبِّ تُرَاثِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبر، وَوَسْوَسَةِ الصَّدْرِ، وَشَتَاتِ الأَمر؛ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَجِيءُ بِهِ الرِّيحُ».

دعاء يوم عرفة للرزق مستجاب

يستحب للمؤمن في العشر من ذي الحجة أن يكثر من الأدعية التي تجلب له خيري الدنيا والآخرة ومن أحب أدعية يوم عرفة للرزق أن يقول الداعي: