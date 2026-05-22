قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب : تولى آرون لوكاس نائب جابارد منصب مدير الاستخبارات الوطنية بالإنابة أول يوليو
سعر الذهب عيار 21 بختام تعاملات اليوم الجمعة.. اخر تحديث
موعد صلاة عيد الأضحى 2026 في القاهرة والمحافظات
الصحة تكشف حقيقة نقص أدوية الكلى في الأسواق
مجموعة الهبوط .. البنك الأهلي يفوز على فاركو بهدف نظيف بالدوري
مواد حافظة شائعة في طعامنا تسبب ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية
بسبب مشادة كلامية .. الداخلية توضح حقيقة اختطاف ركاب على طريق بنها
استبعاد 6 لاعبين بارزين من قائمة منتخب إنجلترا في كأس العالم
بسبب نظام التعويضات.. الأندية المصرية تنتظر عوائد ضخمة من كأس العالم 2026
رقصة عفوية وابتسامة صادقة.. شاب من ذوي الهمم يخطف القلوب في حفل زفاف| صور
أهم الأعمال يوم عرفة.. اغتنم أفضل الطاعات المستحبة لنيل المغفرة
تركي آل الشيخ عن العلاقات المصرية - السعودية: لن نكون إلا معاً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أهم الأعمال يوم عرفة.. اغتنم أفضل الطاعات المستحبة لنيل المغفرة

يوم عرفة
يوم عرفة
أحمد سعيد

يعد يوم عرفة أعظم أيام السنة فهو يوم الرحمة والمغفرة والعتق من النار، ويحرص المسلمون فيه هذا اليوم المبارك على الإكثار من الطاعات والعبادات لطلب المغفرة ورضا الله سبحانه وتعالى، ومع اقتراب يوم التاسع من ذي الحجة يبحث كثيرون عن أهم الأعمال يوم عرفة، وفضل هذا اليوم المبارك، وأفضل العبادات المستحبة التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام لنيل الأجر العظيم والثواب.

موعد وقفة عرفة

وكانت دار الإفتاء المصرية، أعلنت في بيان رسمي، موعد وقفة عرفة وأول أيام ذي الحجة وموعد عيد الأضحى وذلك بعد ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريًا.

وأشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن يوم الإثنين الموافق 18 مايو 2026م هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريًا.

وبناءً على ذلك فإن موعد وقفة عرفة يكون في يوم الثلاثاء 26 مايو على أن يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك هو الأربعاء 27 مايو.

عبادات مستحبة يوم عرفة

أفضل عبادات مستحبة يوم عرفة 2026 والتي يغفل عن بعضها بعض الناس هي على النحو التالي:

  1. حفظ الجوارح: إنَّ كمال الوقوف أو الطاعة ليس بحضور البدن فحسب، بل بصيانة الجوارح؛ لذا وجب التحذير من اللغو والنظر المحرم؛ وقد لخص النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأدب بقوله للفضل بن عباس رضي الله عنهما يوم عرفة: «يَا ابْنَ أَخِي! إِنَّ هَذَا يَوْمٌ؛ مَنْ مَلَكَ فِيهِ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَلِسَانَهُ غُفِرَ لَهُ».
  2. الذكر والتهليل: لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».
  3. الصدقة والبر: إنَّ الصدقة في هذا اليوم بابٌ عظيم للقبول لعظمة الزمان وقد حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على البذل بقوله: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ».

فضل يوم عرفة

قد يغفل عدد من الناس عن فضل يوم عرفة وقد حدد بعض الفقهاء أبرز ما يجعل يوم عرفة هو خير أيام السنة وهي:

  • صيام يوم عرفة : يكفر سنة ماضية وسنة مقبلة حيث يعد صيام يوم عرفة من أعظم الأعمال المستحبة لغير الحاج، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده».
  • إكمال الدين وإتمام النعمة: في هذا اليوم نزل أعظم إعلان في تاريخ البشرية: ﴿ٱلۡیَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِینَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَیۡكُمۡ نِعۡمَتِی وَرَضِیتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِیناۚ﴾
  • يوم المباهاة والعتق: يباهي الله سبحانه وتعالى بأهل عرفات أهل السماء، قائلًا لملائكته: «انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي جَاءُونِي شُعْثًا غُبْرًا»، وهو أكثر يوم يعتق الله فيه عبادًا من النار لما ورد عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - عن حضرة سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يَعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبِيدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَأَنَّهُ لَيَدْنُو، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ؟ اشْهَدُوا مَلَائِكَتِي أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ».
  • يوم الميثاق الأول: هو اليوم الذي أخذ الله فيه الميثاق من ظهر آدم بنعمان (عرفة) وأخرج ذريته كأمثال الذر وأشهدهم: «إنَّ اللَّهَ تعالى أخذَ الميثاقَ من ظَهرِ آدمَ عليهِ السَّلامُ بنعمانَ يومَ عرفةَ فأخرجَ من صلبِه كلَّ ذرِّيَّةٍ ذرأَها فنثرَها بينَ يديه ثمَّ كلَّمَهم قُبُلًا قال تعالى: ﴿أَلَسۡتُ بِرَبِّكُمۡۖ قَالُوا۟ بَلَىٰ شَهِدۡنَاۤ﴾»
  • قسم الله بيوم عرفة: يتجلى جلال يوم عرفة في كونه مقسومًا به في كتاب الله قال تعالى: ﴿وَٱلشَّفۡعِ وَٱلۡوَتۡرِ﴾ [الفجر: ٣]، فهو الشفع في قول وقيل هو الوتر، كما أنه الشاهد أو المشهود في قوله تعالى: ﴿وَشَاهِدࣲ وَمَشۡهُودࣲ﴾ [البروج: ٣]؛ ففي المسند: «الشَّاهِدُ يَوْمُ عَرَفَةَ وَالْمَشْهُودُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ»، وفي رواية: «الشَّاهِدُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَالْمَشْهُودُ يَوْمُ عَرَفَةَ».

دعاء يوم عرفة المستجاب للرسول

ماذا قال الرسول في دعاء يوم عرفة ؟ سؤال يكثر بين الناس مع اقتراب هذا اليوم المبارك وقد ورد عن الإمام علي رضي الله عنه الدعاء الذي كان يقوله الرسول في هذا اليوم، حيث قال: أَكْثَرُ دعاءِ النبيّ عليه الصلاة والسلام يوم عَرَفَةَ فِي الْمَوْقِفِ هو :

«اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِي نَقُولُ، وَخَيْرًا مِمَّا نَقُولُ، اللَّهُمَّ لَكَ صَلاَتِي وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِي، وَإِلَيْكَ مَآلِي، وَلَكَ رَبِّ تُرَاثِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبر، وَوَسْوَسَةِ الصَّدْرِ، وَشَتَاتِ الأَمر؛ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَجِيءُ بِهِ الرِّيحُ».

دعاء يوم عرفة والعشر من ذي الحجة للرزق مستجاب

يستحب للمؤمن في العشر من ذي الحجة أن يكثر من الأدعية التي تجلب له خيري الدنيا والآخرة ومن أحب أدعية يوم عرفة للرزق أن يقول الداعي:

  • اللهم اجعل لنا في هذه الأيام المباركة دعوة لا تُرد، ورزقًا لا يُعد، وبابًا إلى الجنة لا يُسد.
  • يا رب اجعل أيام ذي الحجة شاهدة لنا لا علينا، واغفر لنا ذنوبنا، وحقق لنا ما نتمنى.
  • اللهم ارزقنا راحة البال، وسعة الرزق، وتفريج الهموم، وشفاء المرضى، وارحم موتانا وموتى المسلمين.
  • اللهم اجعل هذه الجمعة بداية فرج وخير وتوفيق وبركة لنا ولأهلنا أجمعين.

دعاء يوم عرفة مستجاب

دعاء يوم عرفة لنفسي ومنها أدعية يوم عرفة المكتوبة والتي يمكن ترديدها في هذا اليوم العظيم ما يأتي:

اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك الطيبات، وفعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني».

« اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام-، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام-، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ياعلام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم».

«اللهم أعني ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا، لك مخبتًا إليك أوّاها منبيًا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبّت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري».

يوم عرفة عرفة أهم الأعمال يوم عرفة 3 عبادات مستحبة في يوم عرفة عبادات مستحبة في يوم عرفة عبادات مستحبة يوم عرفة يوم عرفة 2026 فضل يوم عرفة عبادات مستحبة يوم عرفة 2026 عيد الأضحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 ..مدارس تعلن ظهورها الآن

زلزال

زلزال بقوة 2.1 درجة يضرب شرق القاهرة.. والمعهد القومي للبحوث الفلكية يوضح التفاصيل

البريد المصري

البريد المصري يستعد لإطلاق تطبيق جديد للخدمات المالية والحكومية

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 الآن.. آخر تحديث بعد قرار البنك المركزي

عمرو الجنايني

عاد واعتذر.. "ولو كره الكافرون" تورط الجنايني بعد تتويج الزمالك بلقب الدوري

ارشيفية

الفضيحة تكتمل.. إحالة طليقة حفيد أغنى عائلة عربية وصديقتها للجنايات| خاص

صرف منحة العمالة غير المنتظمة

3000 جنيه قبل عيد الأضحى..كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

ترشيحاتنا

فريضة الحج

ما شروط وجوب فريضة الحج؟.. وزير الأوقاف السابق يوضح

الصيام

فضل صيام يوم عرفة والعشر الأوائل من ذي الحجة

وزير الأوقاف

عمر حافل بخدمة الإسلام .. وزير الأوقاف ينعى محمود خفاجي أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر

بالصور

توافد النجوم إلى العرض الخاص لفيلم dogs 7 .. صور

عرض فيلم 7 Dogs
عرض فيلم 7 Dogs
عرض فيلم 7 Dogs

مواد حافظة شائعة في طعامنا تسبب ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية

ارشيفية
ارشيفية
ارشيفية

أسهل وألذ أكلات عيد الأضحى .. 4 قطع لحم مثالية للشوى

أفضل قطع اللحوم للشواء
أفضل قطع اللحوم للشواء
أفضل قطع اللحوم للشواء

كيف تتخلص منه؟.. أسباب غير متوقعة لحدوث الصداع

أسباب غير متوقعة لحدوث الصداع وكيف تتخلص منه
أسباب غير متوقعة لحدوث الصداع وكيف تتخلص منه
أسباب غير متوقعة لحدوث الصداع وكيف تتخلص منه

فيديو

إصابة مسلم

بزجاجة.. شقيقة مسلم تتهم زوجته بالتسبب في إصابته بـ45 غـ.رزة في يده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد