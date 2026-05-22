أهم الأعمال يوم عرفة.. اغتنم أفضل الطاعات المستحبة لنيل المغفرة

يعد يوم عرفة أعظم أيام السنة فهو يوم الرحمة والمغفرة والعتق من النار، ويحرص المسلمون فيه هذا اليوم المبارك على الإكثار من الطاعات والعبادات لطلب المغفرة ورضا الله سبحانه وتعالى، ومع اقتراب يوم التاسع من ذي الحجة يبحث كثيرون عن أهم الأعمال يوم عرفة، وفضل هذا اليوم المبارك، وأفضل العبادات المستحبة التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام لنيل الأجر العظيم والثواب.

موعد وقفة عرفة

وكانت دار الإفتاء المصرية، أعلنت في بيان رسمي، موعد وقفة عرفة وأول أيام ذي الحجة وموعد عيد الأضحى وذلك بعد ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريًا.

وأشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن يوم الإثنين الموافق 18 مايو 2026م هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريًا.

وبناءً على ذلك فإن موعد وقفة عرفة يكون في يوم الثلاثاء 26 مايو على أن يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك هو الأربعاء 27 مايو.

عبادات مستحبة يوم عرفة

أفضل عبادات مستحبة يوم عرفة 2026 والتي يغفل عن بعضها بعض الناس هي على النحو التالي:

حفظ الجوارح: إنَّ كمال الوقوف أو الطاعة ليس بحضور البدن فحسب، بل بصيانة الجوارح؛ لذا وجب التحذير من اللغو والنظر المحرم؛ وقد لخص النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأدب بقوله للفضل بن عباس رضي الله عنهما يوم عرفة: «يَا ابْنَ أَخِي! إِنَّ هَذَا يَوْمٌ؛ مَنْ مَلَكَ فِيهِ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَلِسَانَهُ غُفِرَ لَهُ». الذكر والتهليل: لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ». الصدقة والبر: إنَّ الصدقة في هذا اليوم بابٌ عظيم للقبول لعظمة الزمان وقد حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على البذل بقوله: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ».

فضل يوم عرفة

قد يغفل عدد من الناس عن فضل يوم عرفة وقد حدد بعض الفقهاء أبرز ما يجعل يوم عرفة هو خير أيام السنة وهي:

صيام يوم عرفة : يكفر سنة ماضية وسنة مقبلة حيث يعد صيام يوم عرفة من أعظم الأعمال المستحبة لغير الحاج، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده».

إكمال الدين وإتمام النعمة: في هذا اليوم نزل أعظم إعلان في تاريخ البشرية: ﴿ٱلۡیَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِینَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَیۡكُمۡ نِعۡمَتِی وَرَضِیتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِیناۚ﴾

يوم المباهاة والعتق: يباهي الله سبحانه وتعالى بأهل عرفات أهل السماء، قائلًا لملائكته: «انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي جَاءُونِي شُعْثًا غُبْرًا»، وهو أكثر يوم يعتق الله فيه عبادًا من النار لما ورد عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - عن حضرة سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يَعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبِيدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَأَنَّهُ لَيَدْنُو، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ؟ اشْهَدُوا مَلَائِكَتِي أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ».

يوم الميثاق الأول: هو اليوم الذي أخذ الله فيه الميثاق من ظهر آدم بنعمان (عرفة) وأخرج ذريته كأمثال الذر وأشهدهم: «إنَّ اللَّهَ تعالى أخذَ الميثاقَ من ظَهرِ آدمَ عليهِ السَّلامُ بنعمانَ يومَ عرفةَ فأخرجَ من صلبِه كلَّ ذرِّيَّةٍ ذرأَها فنثرَها بينَ يديه ثمَّ كلَّمَهم قُبُلًا قال تعالى: ﴿أَلَسۡتُ بِرَبِّكُمۡۖ قَالُوا۟ بَلَىٰ شَهِدۡنَاۤ﴾»

قسم الله بيوم عرفة: يتجلى جلال يوم عرفة في كونه مقسومًا به في كتاب الله قال تعالى: ﴿وَٱلشَّفۡعِ وَٱلۡوَتۡرِ﴾ [الفجر: ٣]، فهو الشفع في قول وقيل هو الوتر، كما أنه الشاهد أو المشهود في قوله تعالى: ﴿وَشَاهِدࣲ وَمَشۡهُودࣲ﴾ [البروج: ٣]؛ ففي المسند: «الشَّاهِدُ يَوْمُ عَرَفَةَ وَالْمَشْهُودُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ»، وفي رواية: «الشَّاهِدُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَالْمَشْهُودُ يَوْمُ عَرَفَةَ».

دعاء يوم عرفة المستجاب للرسول

ماذا قال الرسول في دعاء يوم عرفة ؟ سؤال يكثر بين الناس مع اقتراب هذا اليوم المبارك وقد ورد عن الإمام علي رضي الله عنه الدعاء الذي كان يقوله الرسول في هذا اليوم، حيث قال: أَكْثَرُ دعاءِ النبيّ عليه الصلاة والسلام يوم عَرَفَةَ فِي الْمَوْقِفِ هو :

«اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِي نَقُولُ، وَخَيْرًا مِمَّا نَقُولُ، اللَّهُمَّ لَكَ صَلاَتِي وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِي، وَإِلَيْكَ مَآلِي، وَلَكَ رَبِّ تُرَاثِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبر، وَوَسْوَسَةِ الصَّدْرِ، وَشَتَاتِ الأَمر؛ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَجِيءُ بِهِ الرِّيحُ».

دعاء يوم عرفة والعشر من ذي الحجة للرزق مستجاب

يستحب للمؤمن في العشر من ذي الحجة أن يكثر من الأدعية التي تجلب له خيري الدنيا والآخرة ومن أحب أدعية يوم عرفة للرزق أن يقول الداعي:

اللهم اجعل لنا في هذه الأيام المباركة دعوة لا تُرد، ورزقًا لا يُعد، وبابًا إلى الجنة لا يُسد.

يا رب اجعل أيام ذي الحجة شاهدة لنا لا علينا، واغفر لنا ذنوبنا، وحقق لنا ما نتمنى.

اللهم ارزقنا راحة البال، وسعة الرزق، وتفريج الهموم، وشفاء المرضى، وارحم موتانا وموتى المسلمين.

اللهم اجعل هذه الجمعة بداية فرج وخير وتوفيق وبركة لنا ولأهلنا أجمعين.

دعاء يوم عرفة مستجاب

دعاء يوم عرفة لنفسي ومنها أدعية يوم عرفة المكتوبة والتي يمكن ترديدها في هذا اليوم العظيم ما يأتي:

اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك الطيبات، وفعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني».

« اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام-، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام-، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ياعلام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم».

«اللهم أعني ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا، لك مخبتًا إليك أوّاها منبيًا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبّت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري».