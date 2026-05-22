بسبب نظام التعويضات.. الأندية المصرية تنتظر عوائد ضخمة من كأس العالم 2026

كشف الإعلامي خالد طلعت عن تفاصيل نظام التعويضات الذي يطبقه الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA خلال بطولة كأس العالم، والذي يمنح الأندية مبلغ 10 آلاف دولار يوميًا عن كل لاعب يشارك مع منتخب بلاده طوال فترة تواجده في البطولة.

نظام التعويضات

وأوضح طلعت، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن النادي الاهلي قد يحصل على ما يقرب من 80 ألف دولار يوميًا، في ظل مشاركة عدد كبير من لاعبيه مع المنتخبات الوطنية، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تخص اللاعبين المحليين فقط، بينما لم يتم احتساب المحترفين حتى الآن.

وأضاف أن هذه العوائد تمثل مكاسب مالية ضخمة للأندية المصرية المشاركة بلاعبيها في المنتخبات، خاصة مع استمرار البطولات الدولية لفترات طويلة، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على خزائن الأندية.