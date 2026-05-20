بالأسماء.. قائمة القضايا الـ 18 المتسببة في إيقاف القيد للزمالك

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن إيقاف قيد جديد لنادي الزمالك بسبب القضية رقم 18 نتيجة الديون المتراكمة على النادي.

وتبين أن سبب إيقاف القيد رقم 18 هو مستحقات مساعد يانيك فيريرا، المدير الفني السابق لنادي الزمالك.

قضايا بالجملة تضرب الزمالك

وتتنوع القضايا المرفوعة ضد الزمالك ما بين مستحقات لمدربين سابقين ولاعبين محترفين، إلى جانب أقساط صفقات لم يتم سدادها لأندية أجنبية، وهو ما تسبّب في تكرار قرارات إيقاف القيد خلال المواسم الأخيرة.

قضايا الزمالك الـ 18 في الفيفا:

1- جوزيه جوميز - 120 ألف دولار.

2- 3 قضايا لمساعدو جوميز - 60 ألف دولار.

3- كريستيان جروس - 133 ألف دولار.

4- فرجانى ساسى - 505 آلاف دولار.

5- قيمة صفقة شيكو بانزا من نادي إستريلا البرتغالى - 200 ألف يورو.

6- قيمة صفقة عدى الدباغ من نادي شالروا البلجيكى - 170 ألف يورو.

7- قيمة صفقة صلاح مصدق من نادي نهضة الزمامرة المغربي - 250 ألف دولار.

8- قيمة صفقة خوان بيزيرا من أوليكساندريا الأوكراني - قضية 800 ألف دولار.

9-إبراهيما نداي لاعب الزمالك السابق - مليون و600 ألف دولار.

10- قيمة صفقة بنتايج من نادى سانت اتيان الفرنسى - 500 ألف يورو.

11- اتحاد طنجة المغربى - 350 ألف دولار.

12- أحمد الجفالي - 80 ألف دولار.

13-أوليكساندر الأوكرانى قسط صفقة بيزيرا - 300 ألف دولار.

14- يانيك فيريرا - 188 ألف دولار.

15- سامسون أكينولا - 600 ألف دولار.

16- مساعد يانيك فيريرا - بيير باهرلي.