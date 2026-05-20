تحذير عاجل من تخزين لحوم العيد بهذه الطريقة.. يسبب فسادها سريعا

أسماء عبد الحفيظ

مع تزايد تجهيزات ، تحذر تقارير متخصصة في سلامة الغذاء من أخطاء شائعة يرتكبها كثيرون أثناء تخزين لحوم العيد، قد تؤدي إلى فساد اللحوم وفقدان قيمتها الغذائية، بل وقد تسبب مشكلات صحية خطيرة في بعض الحالات.

ويؤكد الدكتور أحمد صبري خبير التغذية،  لصدى البلد،  أن الطريقة التي تُحفظ بها اللحوم بعد الذبح لا تقل أهمية عن جودة الأضحية نفسها، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

وضع اللحوم الساخنة مباشرة داخل الفريزر

يُعد هذا الخطأ من أخطر العادات المنتشرة بعد الذبح مباشرة، إذ تقوم بعض الأسر بتعبئة اللحوم وهي ما تزال ساخنة داخل أكياس وتجميدها فورًا.

ويؤدي ذلك إلى تكوّن بخار ورطوبة داخل الأكياس، ما يهيئ بيئة مناسبة لنمو البكتيريا وتغير رائحة اللحوم وطعمها مع الوقت.

وينصح المتخصصون بترك اللحوم حتى تبرد تمامًا في مكان نظيف وجيد التهوية قبل إدخالها إلى الثلاجة أو الفريزر.

تكديس كميات كبيرة فوق بعضها

تكديس اللحوم بكميات ضخمة داخل الفريزر يمنع وصول التبريد بشكل متساوٍ إلى جميع القطع، ما قد يؤدي إلى فساد بعض الأجزاء من الداخل دون ملاحظة ذلك سريعًا.

والأفضل تقسيم اللحوم إلى حصص صغيرة مناسبة للاستخدام اليومي.

استخدام أكياس غير مخصصة للتجميد

بعض الأكياس البلاستيكية العادية قد تسمح بتسرب الهواء والرطوبة، وهو ما يسبب ما يُعرف بحروق التجميد التي تغيّر لون اللحمة وطعمها.

ويُفضل استخدام أكياس مخصصة لحفظ الطعام مع تفريغ الهواء قدر الإمكان قبل الغلق.

إعادة تجميد اللحوم بعد إذابتها

من الأخطاء الشائعة أيضًا إخراج كمية كبيرة من اللحوم ثم إعادة تجميد المتبقي مرة أخرى، وهي عادة قد تزيد من فرص نمو البكتيريا وتؤثر على جودة اللحم.

وينصح بإخراج الكمية المطلوبة فقط لكل مرة.

ترك اللحوم خارج الثلاجة لفترات طويلة

ارتفاع حرارة الجو خلال العيد يجعل اللحوم سريعة التلف إذا بقيت لساعات خارج التبريد، خاصة بعد التقطيع أو الفرم.

ويؤكد الأطباء ضرورة نقل اللحوم إلى الثلاجة خلال أسرع وقت ممكن.

علامات تدل على فساد اللحوم

هناك عدة مؤشرات يجب الانتباه لها قبل الطهي، منها:

  • تغير لون اللحمة إلى الرمادي أو الأخضر
  • ظهور رائحة نفاذة أو كريهة
  • وجود لزوجة غير طبيعية على السطح
  • خروج سوائل غريبة من اللحم

وفي حال ظهور هذه العلامات يُنصح بالتخلص من اللحوم فورًا وعدم تناولها.

أفضل طريقة لحفظ لحوم العيد

  • تبريد اللحوم أولًا قبل التجميد
  • تقسيمها حسب الاستخدام
  • كتابة تاريخ التخزين على الأكياس
  • الحفاظ على درجة حرارة ثابتة داخل الفريزر
  • عدم فتح باب الفريزر بشكل متكرر

ويشدد خبراء سلامة الغذاء على أن التخزين الصحيح يساعد في الحفاظ على طعم اللحوم وقيمتها الغذائية لفترات طويلة، ويقلل خطر التسمم الغذائي خلال أيام العيد.

الفريق الطبي
طبيب يقدم فوائد تناول اللحوم..بهذه الشروط
محافظ الشرقية
أورمان الشرقية
