فرنسا تعلن وصول حاملة الطائرات شارل ديجول إلى منطقة العمليات بشبه الجزيرة العربية

أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية، وصول حاملة الطائرات شارل ديجول إلى منطقة العمليات قبالة شبه الجزيرة العربية.

وفي وقت سابق أعلنت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الفرنسية، أليس روفو، وصول حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديجول" والسفن المرافقة لها إلى موقع قبالة شبه الجزيرة العربية.



وأوضحت روفو، أن نشر الحاملة جاء استعداداً لإمكانية القيام بمهمة محايدة لإعادة الملاحة في مضيق هرمز.

وفي وقت سابق، دعت وزارة الخارجية في الصين إلى إعادة فتح خطوط الملاحة في مضيق هرمز “في أسرع وقت ممكن”، مؤكدة أن استقرار الممرات البحرية يمثل ضرورة ملحة للاقتصاد العالمي ولسوق الطاقة الدولية، في ظل التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت الخارجية الصينية، في بيان رسمي، إن المجتمع الدولي يطالب بضمان حرية الملاحة واستعادة حركة النقل البحري بصورة طبيعية، مشددة على ضرورة التوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار، بما يساهم في إعادة الاستقرار إلى المنطقة.