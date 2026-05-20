اختفاء 5 أيام .. مفاجآت في قصة «روميساء» طالبة أكتوبر | فيديوجراف

شهدت مدينة 6 أكتوبر حالة من الجدل الواسع بعد تداول منشورات تفيد باختفاء الطالبة روميساء عقب خروجها لشراء كتاب مراجعة من أحد المراكز التعليمية.

الأسرة تعيش لحظات صعبة

وعاشت أسرة الفتاة أيامًا من القلق والترقب بعد عدم عودتها إلى المنزل، ما دفعهم لتحرير محضر رسمي بالواقعة حمل رقم 3457 لسنة 2026 جنح أكتوبر.

استغاثات واسعة على السوشيال ميديا

وانتشرت عشرات المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بالمساعدة في العثور على روميساء، وسط تفاعل واسع من المتابعين.

والدة الفتاة تتحدّث عن الخطف

كما ظهرت والدة روميساء في مقطع فيديو أكدت خلاله أن ابنتها تعرّضت للخطف، مشيرة إلى أن كاميرات المراقبة رصدت سيارة بدون لوحات معدنية بالقرب من مكان اختفائها.

عودة روميساء بعد 5 أيام

وبعد خمسة أيام من الغياب، عادت روميساء إلى أسرتها سالمة، لتنتهي حالة القلق التي سيطرت على مواقع التواصل..

