أعلى درجة حرارة وأتربة .. الأرصاد تحذر من الطقس غدا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة لحالة الطقس غدا الأربعاء، 20 مايو 2026، مشيرة إلى تشكل موجة من التقلبات الجوية تشمل انخفاضاً تدريجياً في درجات الحرارة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، يصاحبها نشاط ملحوظ للرياح يعمل على تلطيف الأجواء في بعض المناطق.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

وأوضحت الهيئة أنه يسود غدا طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، ليتحول إلى حار نهاراً على أغلب الأنحاء، في حين يكون معتدلاً على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ليعود معتدلاً على كافة الأنحاء خلال ساعات الليل.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس غدا على النحو التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 31 – الصغرى 18

السواحل الشمالية: العظمى 23 – الصغرى 17

شمال الصعيد: العظمى 34 – الصغرى 17

جنوب الصعيد: العظمى 46 – الصغرى 30

نشاط رياح وأتربة مثيرة للرمال

وحذرت الأرصاد من نشاط رياح تتراوح سرعتها من (30 إلى 40) كم/س على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء، والسواحل الشمالية الغربية، ومحافظة البحر الأحمر، مما قد يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من الصحراء الغربية وشمال وجنوب الصعيد. كما نوهت الهيئة إلى أن الرياح قد يصاحبها هبات قوية تتراوح سرعتها من (50 إلى 60) كم/س على فترات متقطعة.

فرص سقوط الأمطار

وتوقعت الهيئة سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما أشارت إلى وجود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية، وجنوب الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، مما قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على الحياة اليومية.

اضطراب الملاحة البحرية

وفي سياق متصل، أصدرت الأرصاد تحذيراً بحرياً من اضطراب الملاحة على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط، والبحر الأحمر، وخليجي السويس والعقبة؛ حيث من المتوقع أن تتراوح سرعة الرياح من (40 إلى 50) كم/س، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح بين (2 إلى 3) أمتار.

واختتمت الهيئة بيانها بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، ومتابعة التحديثات الدورية لخرائط الطقس.