«متحدث الموسيقيين»: زعلان من تصرفات حلمي عبد الباقي وليس عليه

أعرب طارق مرتضى المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، عن حزنه الشديد بسبب الطريقة التي يتعامل بها المطرب حلمي عبد الباقي مع الأزمة الحالية، مؤكدًا أنه لا يشعر بالشماتة تجاهه، بل بالحزن لما وصفه بمحاولة "منافية الواقع والحقيقة" أمام الرأي العام.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّه كان يتمنى أن يقوم حلمي عبد الباقي بتسوية أي مخالفات مالية أو إدارية قبل الوصول إلى مرحلة مجلس التأديب، مشددًا على أن النقابة منحته أكثر من فرصة لإنهاء الأزمة بشكل قانوني، موضحًا، أن النقابة لا تستهدف أشخاصًا بعينهم، وإنما تطبق اللوائح المنظمة على الجميع دون استثناء.

بعض القرارات السابقة داخل النقابة

وأشار إلى أن بعض القرارات السابقة داخل النقابة ربما كانت تتم بشكل منفرد أو اعتمادًا على العلاقات الشخصية، لكن ذلك لا يعني استمرار هذا الأسلوب مستقبلاً، مؤكدًا أن أي تجاوز للوائح يجب أن يتم عرضه على مجلس الإدارة بالكامل والحصول على موافقة جماعية، حتى لو كان الطلب مقدماً من النقيب نفسه.