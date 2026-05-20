قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ثروت سويلم يحسم الجدل حول إلغاء الهبوط هذا الموسم بسبب الإسماعيلي
المخابرات الأمريكية تفاجئ العالم.. اكتشاف 10 ألغام في مضيق هرمز
منتخب مصر للناشئين يصطدم بكوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا بالمغرب
سعر الدولار اليوم الأربعاء 20-5-2026 في البنك الأهلي المصري
«جوارديولا» بعد تعادل «السيتي»: سنعود بقوة في الموسم المقبل.. وحسم مستقبلي قريبًا
تفاصيل تنازل سيراميكا كليوباترا عن تذاكر المباراة لجمهور الزمالك
إيران تعلن إسقاط مقاتلة أمريكية F-35 وتكشف خسائر ضخمة
فتحي سند يُهنئ منتخب مصر للناشئين بالتأهل لكأس العالم وربع نهائي أمم أفريقيا
طائرة لنقل درع الدوري بين الملاعب.. ورابطة الأندية تكشف خطة التتويج في الجولة الأخيرة
إشادة رسمية من «الخارجية» ببطولة وشجاعة مصريين بعد أن أحبطا هجومًا في إيطاليا
أرسنال بطل الدوري الإنجليزي بعد تعادل مانشستر سيتي أمام بورنموث
مصر إلى كأس العالم.. منتخب الناشئين يتأهل لربع نهائي أمم أفريقيا رغم السقوط أمام المغرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار قنا.. افتتاح عناية مركزة بمستشفى المعبر الجامعي تضم 11 سريرا.. وقف العمل الميداني لعمال النظافة خلال ساعات الذروة

افتتاح وحدة العناية المركزة بقنا
افتتاح وحدة العناية المركزة بقنا
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها ، مديرية التضامن تعلن اختيار 19 عريسًا وعروسة ضمن مبادرة فرحة مصر بشفافية كاملة، وزير الري والمحافظ يطلقان مرحلة جديدة لتحديث الري بالطاقة الشمسية، أوراق وتقارير طبية تثبت الحالة المرضية لمشرفة التمريض التى ألقت نفسيها وطفليها فى النيل، افتتاح وحدة العناية المركزة بمستشفى المعبر الجامعي تضم 11 سرير عناية كهربائيا، مديرية التربية والتعليم تكرم الطلاب والمعلمين المتميزين فى المسابقات الجمهورية للأنشطة، والمحافظ يقرر وقف العمل الميداني لعمال النظافة خلال ساعات الذروة لحمايتهم من الحر.
 

تضامن قنا: اختيار 19 عريسًا وعروسة ضمن مبادرة فرحة مصر بشفافية كاملة

ثمن اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، مشاركة المحافظة، في الاحتفالية الكبرى لمبادرة "فرحة مصر"، والتي أقيمت بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، بحضور السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، لتقديم الدعم للمقبلين على الزواج من الفئات الأولى بالرعاية.

ومن جانبه، أوضح مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، بأن المديرية نجحت في اختيار 19 عريساً وعروساً من أبناء محافظة قنا ممن تنطبق عليهم الشروط والمعايير المقررة للمبادرة الرئاسية، والتي تستهدف الشباب والفتيات من مستفيدي برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وخريجي دور الرعاية، والأسر البديلة، بالإضافة إلى ذوي الإعاقة القادرين على تكوين أسرة، ممن أتموا عقد القران أو "نصف إكليل" بحد أقصى عام، حيث تم تسجيلهم عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة لضمان حوكمة وشفافية الاختيار.

 

هاني سويلم ومحافظ قنا يطلقان مرحلة جديدة لتحديث الري بالطاقة الشمسية

أجرى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، جولة تفقدية بمحطة حوض سعيد بقرية خزام التابعة بمركز قوص، تلاها بزيارة إحدى المزارع الحقلية وتفقد الحقل التجريبي، المنفذ بالشراكة بين جامعة قنا ومركز القومي، لبحوث المياه، حيث قدم المهندس سعد الحويصلي، عرضًا تفصيليًا لمراحل تنفيذ المشروع، موضحاً أنه يتم تنفيذه على مساحة 139 فدانا موزعة على ثلاث محطات ضغط تعمل بالطاقة الشمسية داخل 10 قرى ويستفيد منه نحو 17 ألف مزارع بالمحافظة.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الموارد المائية والري، لتفقد مشروع تحديث تقنيات الري، المنفذ من خلال منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، "الفاو"، وبالشراكة مع وزارة الموارد المائية والري، وبالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بتمويل من مملكة هولند، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لترشيد استخدام المياه وتحسين مستوى معيشة المزارعين بمحافظات الصعيد.

 

ألقت أبنائها فى النيل.. محامى بقنا: أوراق وتقارير طبية تثبت الحالة المرضية لمشرفة التمريض
 

قال الدكتور محمد العبادى، محامى وعضو هيئة الدفاع عن السيدة المتهمة بإلقاء طفليها فى نهر النيل، إن واقعة مشرفة التمريض التى ألقت نفسها وطفليها فى نهر النيل من أعلى كوبرى دندرة العلوى بقنا، ما هى إلا حادثة مأساوية ناتجة عن اضطراب مرضي وأزمات نفسية شديدة تعاني منها الأم منذ فترة طويلة، وهو السبب الحقيقي والوحيد وراء ما حدث.

وأضاف العبادى، ​عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ​«رُفِعَ الْقَلَمُ عن ثلاثة: عن النائم حتى يَسْتَيْقِظَ، وعن الصبي حتى يَحْتَلِمَ، وعن المجنون حتى يَعْقِلَ» وهو ما يعنى شرعاً وقانوناً انتفاء أي نية جنائية، أو وعي وإدراك وقت ارتكاب الواقعة.
 

تضم 11 سرير عناية كهربائيا.. افتتاح وحدة العناية المركزة بمستشفى المعبر الجامعي في قنا


افتتح اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، والدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، والدكتور المهندس مجدي توفيق، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أسمنت، وحدة العناية المركزة بمستشفى المعبر الجامعي، بإهداء وتجهيز كامل من شركة أسمنت.

وأكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بأن ما تشهده جامعة قنا والمستشفيات الجامعية من توسعات وتطوير يعكس حجم الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقطاع الصحي، مشيدا بالتعاون البناء بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الصناعي في دعم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المرضى ورفع كفاءة الرعاية الصحية بمحافظة قنا.
 

تعليم قنا تكرم الطلاب والمعلمين المتميزين فى المسابقات الجمهورية للأنشطة


كرم طارق محمد سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الثلاثاء، الطلاب والمعلمين المتميزين والذين حققوا مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في المسابقات الجمهورية للأنشطة التربوية "المجال الصناعي والموهوبين، والتربية المسرحية والتربية الزراعية".

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن الأنشطة التربوية تعد عنصراً رئيسياً بالعملية التعليمية لما لها من دورا محورياً في اكتمال شخصية الطالب، وصقل مهاراته وقدراته الفنية والإبداعية.

لحمايتهم من الحر..وقف العمل الميداني لعمال النظافة خلال ساعات الذروة بقنا

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بوقف العمل الميداني لجميع عمال النظافة والشوارع بكافة مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال الفترة الممتدة من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الساعة السادسة مساءً، تزامناً مع موجة الطقس الحار وارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد.

وأكد محافظ قنا، بأن هذا القرار يأتي في إطار حرص المحافظة البالغ على سلامة وصحة العمال، وتوفير بيئة عمل آمنة لهم، ووقايتهم من أخطار الإجهاد الحراري وضربات الشمس، مشدداً على أن العنصر البشري يأتي دائماً على رأس أولويات الدولة المصرية، تقديراً للدور الوطني والجهد الكبير الذي يبذله عمال النظافة في الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.
 

تضامن قنا مبادرة فرحة مصر الطاقة الشمسية وحدة العناية المركزة مستشفى المعبر الجامعي أخبار قنا عمال النظافة ساعات الذروة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

راغب علامة

راغب علامة يرد على صورة تحول نجله جنـ.ـسيا

علي سيف

وفاة الفنان علي سيف

اجازة عيد الاضحى 2026

6 أيام كاملة رسميا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للطلاب والموظفين

إنستا باي

ببلاش | بشرى لجميع مستخدمي إنستا باي

مشغولات ذهبية

ضغوط قوية.. هبوط سعر الذهب الآن بالأسواق

عداد كودي

عدادك بقى كودي؟ جهز هذه الأوراق وحوله للشرائح فورا

دنيا فؤاد

بالمستندات.. مفاجآت في الملف الطبي للبلوجر دنيا فؤاد.. ماذا كشفت التقارير في قضية جمع التبرعات؟

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: تمكين المرأة يتوافق مع مقاصد الشريعة وبناء الأوطان

ترشيحاتنا

الزمالك

ناقد رياضي: بيان مجلس الزمالك بشأن حصة تذاكر مباراة سيراميكا كليوباترا «غير مسئول» |فيديو

منتخب مصر للناشئين

كأس أمم إفريقيا .. منتخب المغرب للناشئين يهزم مصر 2-1

بيراميدز

محمد رشوان: لاعبو بيراميدز الناشئون يعيشون كابوسا

بالصور

كيف تختار الأضحية السليمة قبل عيد الأضحي؟

كيف تختار الأضحية السليمة؟
كيف تختار الأضحية السليمة؟
كيف تختار الأضحية السليمة؟

تأثير تغير الفصول على العلاقة الجنسية للرجال.. فوائد غير متوقعة لشرب الماء

العلاقة الجنسية للرجال
العلاقة الجنسية للرجال
العلاقة الجنسية للرجال

ليلى علوي تخطف الأنظار في مهرجان كان السينمائي .. تعدل فتحة الصدر وسعر الإطلالة يثير الجدل

ليلى علوي في مهرجان كان
ليلى علوي في مهرجان كان
ليلى علوي في مهرجان كان

نوع من الزيوت العطرية فعالة في طرد الناموس من منزلك.. يتحول لسلاح ضد الناموس.. دراسة تكشف

زيت الباتشولي يمنع البعوض من الاقتراب
زيت الباتشولي يمنع البعوض من الاقتراب
زيت الباتشولي يمنع البعوض من الاقتراب

فيديو

محمد رمضان وسر هجوم ماجدة خير الله

ساعة وأسورة ألماظ .. أبرز تصريحات محمد رمضان وسر هجوم ماجدة خير الله | فيديوجراف

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

المزيد