أخبار قنا.. افتتاح عناية مركزة بمستشفى المعبر الجامعي تضم 11 سريرا.. وقف العمل الميداني لعمال النظافة خلال ساعات الذروة

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها ، مديرية التضامن تعلن اختيار 19 عريسًا وعروسة ضمن مبادرة فرحة مصر بشفافية كاملة، وزير الري والمحافظ يطلقان مرحلة جديدة لتحديث الري بالطاقة الشمسية، أوراق وتقارير طبية تثبت الحالة المرضية لمشرفة التمريض التى ألقت نفسيها وطفليها فى النيل، افتتاح وحدة العناية المركزة بمستشفى المعبر الجامعي تضم 11 سرير عناية كهربائيا، مديرية التربية والتعليم تكرم الطلاب والمعلمين المتميزين فى المسابقات الجمهورية للأنشطة، والمحافظ يقرر وقف العمل الميداني لعمال النظافة خلال ساعات الذروة لحمايتهم من الحر.



تضامن قنا: اختيار 19 عريسًا وعروسة ضمن مبادرة فرحة مصر بشفافية كاملة

ثمن اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، مشاركة المحافظة، في الاحتفالية الكبرى لمبادرة "فرحة مصر"، والتي أقيمت بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، بحضور السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، لتقديم الدعم للمقبلين على الزواج من الفئات الأولى بالرعاية.

ومن جانبه، أوضح مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، بأن المديرية نجحت في اختيار 19 عريساً وعروساً من أبناء محافظة قنا ممن تنطبق عليهم الشروط والمعايير المقررة للمبادرة الرئاسية، والتي تستهدف الشباب والفتيات من مستفيدي برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وخريجي دور الرعاية، والأسر البديلة، بالإضافة إلى ذوي الإعاقة القادرين على تكوين أسرة، ممن أتموا عقد القران أو "نصف إكليل" بحد أقصى عام، حيث تم تسجيلهم عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة لضمان حوكمة وشفافية الاختيار.





هاني سويلم ومحافظ قنا يطلقان مرحلة جديدة لتحديث الري بالطاقة الشمسية



أجرى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، جولة تفقدية بمحطة حوض سعيد بقرية خزام التابعة بمركز قوص، تلاها بزيارة إحدى المزارع الحقلية وتفقد الحقل التجريبي، المنفذ بالشراكة بين جامعة قنا ومركز القومي، لبحوث المياه، حيث قدم المهندس سعد الحويصلي، عرضًا تفصيليًا لمراحل تنفيذ المشروع، موضحاً أنه يتم تنفيذه على مساحة 139 فدانا موزعة على ثلاث محطات ضغط تعمل بالطاقة الشمسية داخل 10 قرى ويستفيد منه نحو 17 ألف مزارع بالمحافظة.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الموارد المائية والري، لتفقد مشروع تحديث تقنيات الري، المنفذ من خلال منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، "الفاو"، وبالشراكة مع وزارة الموارد المائية والري، وبالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بتمويل من مملكة هولند، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لترشيد استخدام المياه وتحسين مستوى معيشة المزارعين بمحافظات الصعيد.





ألقت أبنائها فى النيل.. محامى بقنا: أوراق وتقارير طبية تثبت الحالة المرضية لمشرفة التمريض



قال الدكتور محمد العبادى، محامى وعضو هيئة الدفاع عن السيدة المتهمة بإلقاء طفليها فى نهر النيل، إن واقعة مشرفة التمريض التى ألقت نفسها وطفليها فى نهر النيل من أعلى كوبرى دندرة العلوى بقنا، ما هى إلا حادثة مأساوية ناتجة عن اضطراب مرضي وأزمات نفسية شديدة تعاني منها الأم منذ فترة طويلة، وهو السبب الحقيقي والوحيد وراء ما حدث.

وأضاف العبادى، ​عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ​«رُفِعَ الْقَلَمُ عن ثلاثة: عن النائم حتى يَسْتَيْقِظَ، وعن الصبي حتى يَحْتَلِمَ، وعن المجنون حتى يَعْقِلَ» وهو ما يعنى شرعاً وقانوناً انتفاء أي نية جنائية، أو وعي وإدراك وقت ارتكاب الواقعة.



تضم 11 سرير عناية كهربائيا.. افتتاح وحدة العناية المركزة بمستشفى المعبر الجامعي في قنا



افتتح اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، والدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، والدكتور المهندس مجدي توفيق، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أسمنت، وحدة العناية المركزة بمستشفى المعبر الجامعي، بإهداء وتجهيز كامل من شركة أسمنت.

وأكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بأن ما تشهده جامعة قنا والمستشفيات الجامعية من توسعات وتطوير يعكس حجم الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقطاع الصحي، مشيدا بالتعاون البناء بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الصناعي في دعم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المرضى ورفع كفاءة الرعاية الصحية بمحافظة قنا.



تعليم قنا تكرم الطلاب والمعلمين المتميزين فى المسابقات الجمهورية للأنشطة



كرم طارق محمد سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الثلاثاء، الطلاب والمعلمين المتميزين والذين حققوا مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في المسابقات الجمهورية للأنشطة التربوية "المجال الصناعي والموهوبين، والتربية المسرحية والتربية الزراعية".

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن الأنشطة التربوية تعد عنصراً رئيسياً بالعملية التعليمية لما لها من دورا محورياً في اكتمال شخصية الطالب، وصقل مهاراته وقدراته الفنية والإبداعية.

لحمايتهم من الحر..وقف العمل الميداني لعمال النظافة خلال ساعات الذروة بقنا

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بوقف العمل الميداني لجميع عمال النظافة والشوارع بكافة مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال الفترة الممتدة من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الساعة السادسة مساءً، تزامناً مع موجة الطقس الحار وارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد.

وأكد محافظ قنا، بأن هذا القرار يأتي في إطار حرص المحافظة البالغ على سلامة وصحة العمال، وتوفير بيئة عمل آمنة لهم، ووقايتهم من أخطار الإجهاد الحراري وضربات الشمس، مشدداً على أن العنصر البشري يأتي دائماً على رأس أولويات الدولة المصرية، تقديراً للدور الوطني والجهد الكبير الذي يبذله عمال النظافة في الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

