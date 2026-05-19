لحمايتهم من الحر..وقف العمل الميداني لعمال النظافة خلال ساعات الذروة بقنا

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بوقف العمل الميداني لجميع عمال النظافة والشوارع بكافة مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال الفترة الممتدة من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الساعة السادسة مساءً، تزامناً مع موجة الطقس الحار وارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد.

وأكد محافظ قنا، بأن هذا القرار يأتي في إطار حرص المحافظة البالغ على سلامة وصحة العمال، وتوفير بيئة عمل آمنة لهم، ووقايتهم من أخطار الإجهاد الحراري وضربات الشمس، مشدداً على أن العنصر البشري يأتي دائماً على رأس أولويات الدولة المصرية، تقديراً للدور الوطني والجهد الكبير الذي يبذله عمال النظافة في الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

وأوضح الببلاوي، بأنه تم التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن لإعادة تنظيم ساعات العمل الرسمية وتدوير الفترات "الشيفتات"، بحيث يتم تكثيف العمل في الساعات الأولى من الصباح الباكر والفترات المسائية بعد غروب الشمس، لتعويض فترة التوقف وضمان عدم تأثر مستوى النظافة العامة في الشوارع والميادين.

كما ناشد محافظ قنا، الأهالي بكافة قرى ومدن المحافظة، بضرورة التعاون الإيجابي مع عمال النظافة، من خلال الالتزام بإلقاء القمامة والمخلفات داخل الصناديق والحاويات المخصصة لها وفي المواعيد المحددة لجمعها.

وأوضح الببلاوى، بأن وعي المواطن وسلوكه الحضاري يمثلان الركيزة الأساسية لإنجاح منظومة النظافة، ولتخفيف العبء عن كاهل هؤلاء العمال وتقليل فترات تواجدهم تحت أشعة الشمس الحارقة.



