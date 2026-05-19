وزير البترول: نجحنا في سداد مديونية الشركاء رغم التحديات العالمية

قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، التحديات التي تواجه العالم تجعلنى فخور بالعمل مع الشركاء، لأنهم يعلمون أننا في مصر نعمل معاً واستطعنا مواجهة هذه التحديات في الطاقة قدر المستطاع.



وأضاف خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، نبدأ قريباً المسح الذري وهو قادر على اكتشاف المعادن الموجودة في مصر.

وتابع وزير البترول بشكر كل الشركاء الذين يعملون في الغاز لأننا نخدم 120 مليون مصري يحتاجون الخدمات.

وأوضح كل ما حدث آخر عامين انعكس على الشركاء وكل الأمور كانت واضحة وهناك زيادة واضحة في كل المنتجات البترولية في مصر ونجحنا في سداد المديونية للشركاء التي كانت 6.1 مليار دولار في 2024 ونتمنى أن تصبح صفر في يونيو 2026.