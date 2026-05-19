إقصاء ساوثهامبتون من بلاي أوف الصعود .. وخصم 4 نقاط بسبب أزمة تجسس مدويّة

تعرّض نادي ساوثهامبتون لعقوبة قاسية من قبل الجهات المنظمة، أدت إلى استبعاده من المشاركة في ملحق الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وحرمانه من خوض المباراة النهائية للبلاي أوف.

وجاء القرار على خلفية أزمة تتعلق بمساعد المدرب توندا إييكرت، الذي تم توقيفه بعد اتهامه بالتجسس على تدريبات فريق ميدلزبره خلال حصة مغلقة قبل مواجهة الفريقين في ملحق الصعود.

وكان نادي ميدلزبره قد تقدم بشكوى رسمية ضد ساوثهامبتون، ورغم إقامة المباراة وتأهل الفريق، إلا أن الشكوى دفعت لفتح تحقيق موسع في الواقعة.

وبعد مراجعة التحقيقات، صدر قرار بإقصاء ساوثهامبتون من الملحق بشكل رسمي، مع توقيع عقوبة إضافية بخصم 4 نقاط من رصيده في موسم 2026/2027.

وتعد هذه العقوبة من بين الأقسى في تاريخ مباريات الملحق، وسط حالة جدل واسعة في الأوساط الكروية الإنجليزية.