كامل الوزير: مصر تضع تعزيز الروابط مع الدول الإفريقية على رأس أولوياتها

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن مصر تضع تعزيز الروابط مع الدول الإفريقية على رأس أولوياتها، وذلك من خلال تطوير مختلف وسائل النقل بهدف دعم حركة التجارة البينية، وتعزيز كفاءة الربط البحري والبري، وتيسير انتقال الأفراد والبضائع، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة في إفريقيا.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء؛ لاستعراض جهود تعزيز الربط والتبادل التجاري واللوجيستي مع الدول الإفريقية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير محمد أبوبكر، نائب وزير الخارجية للشئون الافريقية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

حرص الدولة على الاهتمام بالمشروعات اللوجستية

وفي مُستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على الاهتمام بالمشروعات اللوجستية ومختلف مشروعات النقل التي تربط مصر مع الدول الافريقية الشقيقة، في سياق دعم نمو حركة التجارة والسياحة والاستثمار من خلال التنسيق المستمر مع الشركاء في القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أهمية التوسع في شبكة خطوط شركة مصر للطيران داخل القارة الافريقية، وكذا النقل البحري، بما يسهم في تعزيز التكامل التجاري والاقتصادي مع الدول الإفريقية.

واستعرض الدكتور سامح الحفني، خلال الاجتماع، خطة تشغيل الخطوط الجوية التي تربط مصر بعدد كبير من العواصم والمدن الإفريقية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعميق التعاون مع دول القارة، حيث تهدف الخطة إلى زيادة معدلات الربط الجوي المباشر لدعم حركة التجارة والاستثمار والسياحة، بالإضافة إلى تحسين قدرات الشحن الجوي والخدمات اللوجستية داخل القارة.

تعزيز التبادل التجاري مع الدول الإفريقية

وأوضح الدكتور محمد فريد أن الدولة تسعى بخطة واستراتيجية واضحة لتعزيز التبادل التجاري مع الدول الإفريقية، مؤكدًا دعم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لجهود وزارتي النقل والطيران المدني في هذا الإطار، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات مع المستثمرين المعنيين، بهدف العمل على تنفيذ هذه الخطط لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأكد نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية أهمية ما تم طرحه خلال الاجتماع، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بتعزيز التواصل والربط المستمر مع الدول الإفريقية على مختلف المستويات، بما يدعم جهود التكامل والتنمية المشتركة داخل القارة، مؤكدًا دعم وزارة الخارجية لكافة الخطط الموجهة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتطوير حركة النقل والطيران مع الدول الأفريقية.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على تكوين مجموعة عمل مشتركة برئاسة الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تتولى وضع آليات تنفيذية لزيادة أطر التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والدول الإفريقية، وتعزيز الجهود الرامية إلى رفع معدلات التبادل التجاري، وتيسير حركة الصادرات والواردات، ودعم الربط اللوجستي وخدمات النقل والشحن، بما يسهم في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وتعزيز التكامل الاقتصادي مع دول القارة الإفريقية.