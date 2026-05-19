الداخلية تكشف حقيقة سرقة المنازل على يد عصابة بشركة مياه تحت تهديد السلاح

كشفت أجهزة وزارة الداخلية تفاصيل ما تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى بالزعم بصدور بيان منسوب لوزارة الداخلية يتضمن تحذير المواطنين من عدم إحكام غلق أبواب منازلهم، وعدم استعمال المصاعد مع أى شخص غريب بدعوى وجود تشكيل عصابي يزعم أفراده بأنهم تابعين لشركة المياه وأنهم عمال لتغيير المصابيح الكهربائية مجاناً وقيامهم بسرقة المنازل تحت تهديد السلاح.

وأوضح مصدر أمنى أن المنشورات المشار إليها "قديمة" سبق تداولها منذ عدة سنوات بعدد من الدول العربية ، وقامت الأجهزة الأمنية بتلك الدول بنفى تلك الإدعاءات، وتم إعادة تداولها والزعم بحدوثها بالبلاد خلال عامى (2022 ، 2023) وتم نفيها وتوضيح حقيقتها على الصفحة الرسمية للوزارة آنذاك، وجار إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات.