إدارة ترامب تعلن حزمة عقوبات ضد جهات تتهمها بدعم حماس

كشفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حزمة عقوبات جديدة تستهدف جهات وشبكات تتهمها واشنطن بتقديم الدعم لحركة حماس، في خطوة وصفتها بأنها جزء من تحرك حازم لتجفيف مصادر الدعم المرتبطة بالمساعدات الدولية.

وبحسب الإعلان الأمريكي، تشمل الإجراءات كيانات وأطرافًا تنشط ضمن ثلاثة مسارات رئيسية، أبرزها الجهات المنظمة لـ"أسطول الحرية" المتجه إلى قطاع غزة، إضافة إلى ناشطين مرتبطين بشبكات محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين وتتهمهم واشنطن بدعم أنشطة الحركة.

كما تمتد العقوبات إلى منسقين تابعين لمنظمة "ساميدون"، التي تعتبرها الولايات المتحدة منظمة مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.