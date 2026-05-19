عدد أيام إجازة عيد الأضحى بعد قرار الحكومة

محمد غالي

يتزايد اهتمام الموظفين والعاملين بالدولة بمعرفة عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026، بعد إعلان الحكومة رسميا تفاصيل العطلة المقررة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام، والتي تعد من أطول الإجازات الرسمية خلال العام، بالتزامن مع استعدادات المواطنين للسفر وقضاء عطلة العيد مع الأسرة.

الحكومة تعلن موعد إجازة عيد الأضحى 2026

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا باعتبار الفترة من الثلاثاء 26 مايو 2026 وحتى الأحد 31 مايو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتسري الإجازة على العاملين في:

الوزارات والمصالح الحكومية.
الهيئات العامة.
وحدات الإدارة المحلية.
شركات القطاع العام.
شركات قطاع الأعمال العام.

كما نص القرار على استمرار أعمال الامتحانات حال وجودها، وفقا للجداول والمواعيد التي تحددها الجهات المختصة.

وبحسب قرار الحكومة، تمتد إجازة عيد الأضحى المبارك لمدة 6 أيام متتالية، تبدأ من الثلاثاء 26 مايو 2026 وحتى الأحد 31 مايو 2026، على أن يعود الموظفون إلى العمل رسميا صباح الإثنين 1 يونيو 2026.

وتعد هذه الإجازة من أطول العطلات الرسمية التي يحصل عليها العاملون خلال العام، ما يجعلها فرصة مناسبة للسفر وقضاء الوقت مع الأسرة والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية المرتبطة بعيد الأضحى المبارك.

  قرار الحكومة بشأن إجازة عيد الأضحى

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1516 لسنة 2026، بشأن إجازة عيد الأضحى المبارك، والذي نص على منح العاملين بالدولة إجازة رسمية مدفوعة الأجر خلال الفترة المحددة.

ولم يتضمن القرار موقف العاملين بالقطاع الخاص، حيث من المنتظر أن تصدر وزارة العمل قرارا منفصلا بشأن تنظيم إجازة العاملين بالقطاع الخاص خلال عيد الأضحى.

جدول إجازة عيد الأضحى 2026

الثلاثاء 26 مايو 2026: إجازة وقفة عرفات.
الأربعاء 27 مايو 2026: أول أيام عيد الأضحى.
الخميس 28 مايو 2026: ثاني أيام عيد الأضحى.
الجمعة 29 مايو 2026: ثالث أيام عيد الأضحى.
السبت 30 مايو 2026: رابع أيام عيد الأضحى.
الأحد 31 مايو 2026: خامس أيام عيد الأضحى.

ويترقب ملايين المواطنين موعد بدء الإجازة الرسمية للاستعداد للسفر والتنقل بين المحافظات، إلى جانب التجهيزات الخاصة بالعيد وشراء الأضاحي وقضاء الوقت مع العائلة.

العلاقة الجنسية للرجال
