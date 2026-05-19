أصل الحكاية

حدث تاريخي نادر ينتظر الكعبة أول أيام عيد الأضحى.. ماذا سيحدث؟

أحمد أيمن

تشهد الكرة الأرضية في عام 2026 ظاهرة فلكية نادرة تتزامن مع عيد الأضحى المبارك، حيث تتعامد الشمس مباشرة فوق الكعبة المشرفة في مشهد استثنائي يجمع بين الدقة الفلكية والرمزية الدينية في آن واحد. 

ويوافق هذا الحدث يوم 27 مايو 2026، بالتزامن مع العاشر من ذي الحجة لعام 1447 هجريًا، وهو ما يمنح الظاهرة طابعًا تاريخيًا لا يتكرر إلا بعد فترات زمنية طويلة.

تعامد الشمس فوق الكعبة 

خلال هذه اللحظة الفلكية، تصل الشمس إلى أعلى نقطة لها فوق مكة المكرمة وقت أذان الظهر تقريبًا، لتصبح أشعتها عمودية على سطح الكعبة، ما يؤدي إلى اختفاء ظلها بالكامل، في مشهد يعتبر من أكثر الظواهر الفلكية دقة وإبهارًا. 

ويؤكد خبراء الفلك أن هذه الظاهرة تحدث عادة مرتين سنويًا، لكن تزامنها مع يوم عيد الأضحى يعد أمرًا استثنائيًا بسبب التوافق النادر بين التقويمين الهجري والشمسي. 

ويرجع سبب هذه الظاهرة إلى ميل محور دوران الأرض بزاوية تبلغ 23.5 درجة، وهو ما يجعل الشمس تتحرك ظاهريًا بين مداري السرطان والجدي خلال العام. 

وعندما تمر الشمس فوق خط عرض مكة المكرمة، تصبح عمودية تمامًا على الكعبة، فيختفي الظل بشكل كامل لبضع لحظات.

ما أهمية تعامد الشمس على الكعبة؟

تسهم هذه الظاهرة في تحديد اتجاه القبلة بدقة عالية في مختلف أنحاء العالم، إذ يمكن لأي شخص في المناطق التي تكون فيها الشمس ظاهرة أن يحدد القبلة عبر الاتجاه المعاكس لظل أي جسم قائم وقت التعامد. 

ويشير مختصون إلى أن هذه الطريقة استخدمت منذ قرون طويلة قبل ظهور التقنيات الحديثة وأجهزة تحديد الاتجاهات، وما تزال حتى اليوم واحدة من أكثر الوسائل الفلكية دقة في تحديد القبلة. 

كما تمثل الظاهرة فرصة مهمة لعشاق الفلك والباحثين لمتابعة حدث سماوي يرتبط بمكانة دينية عظيمة لدى المسلمين حول العالم.

ومن المنتظر أن يحظى هذا الحدث بمتابعة واسعة من المهتمين بالعلوم الفلكية، خاصة أن ظاهرة اختفاء الظلال فوق الكعبة تعد من المشاهد النادرة التي تعكس دقة النظام الكوني والتناغم المذهل بين حركة الأرض والشمس والتقويمات الزمنية المختلفة. 

