كيف تختار الأضحية السليمة قبل عيد الأضحي؟

مع اقتراب عيد الأضحى 2026، يبدأ الكثيرون في البحث عن أفضل طريقة لاختيار الأضحية السليمة لضمان جودة اللحوم وسلامة الذ.بيحة.

كيف تختار الأضحية السليمة؟

وفي هذا السياق قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، مجموعة من النصائح المهمة لمساعدة الأسر على اختيار الأضحية المناسبة بطريقة صحيحة.

وأكدت الشيف فاطمة أبو حاتي أن صحة الأضحية أهم من حجمها أو شكلها الخارجي، موضحة أن هناك علامات أساسية يجب الانتباه لها قبل الشراء.

مواصفات العجل السليم

وعند شراء الأبقار أو العجول، يُفضل التأكد من:

ـ أن يكون الحيوان نشيطًا ويقف بثبات

ـ العينان صافيتان دون إفرازات

ـ الأنف نظيف وخالٍ من الرشح

ـ الشهية جيدة ويقبل على الطعام

ـ الجسم ممتلئ وغير هزيل

ـ عدم وجود جروح أو أمراض جلدية

ـ المشي بشكل طبيعي دون عرج

ـ التنفس طبيعي ولا يصاحبه صوت أو سرعة زائدة

علامات الخروف الصحي

أما بالنسبة للخروف، فأوضحت أن من أهم العلامات:

ـ الصوف نظيف ومتماسك

ـالجسم ممتلئ وغير ضعيف

ـ العين صافية دون احمرار

ـ الحركة طبيعية دون عرج

ـ الحيوان نشيط وغير خامل

ـ التنفس طبيعي ولا توجد كحة أو نهجان

كيف تعرفين الماعز السليم؟

وأضافت الشيف فاطمة أبو حاتي، أن الماعز الجيد يتميز بـ:

ـ النشاط والحركة المستمرة

ـ شعر لامع ونظيف

ـ شهية مفتوحة للطعام

ـ عينين صافيتين

ـ أنف نظيف

ـ جسم متناسق وغير هزيل

السن المناسب للأضحية

وشددت الشيف فاطمة أبو حاتي على أهمية التأكد من سن الأضحية قبل الشراء، وجاءت الأعمار المناسبة كالتالي:

ـ الأبقار والعجول: لا تقل عن سنتين

ـ الخروف: لا يقل عن 6 أشهر والأفضل سنة

ـ الماعز: لا يقل عن سنة كاملة

ـ الجمل: لا يقل عن 5 سنوات

ونصحت بالاستعانة بالجزار أو البائع للتأكد من عمر الأضحية من خلال فحص الأسنان.

علامات خطر تستوجب الابتعاد عن الأضحية

وحذرت الشيف فاطمة ابو حاتي من شراء أي أضحية تظهر عليها هذه الأعراض:

ـ الخمول أو الضعف

ـ إفرازات من العين أو الأنف

ـ صعوبة الحركة أو العرج

ـ وجود جروح أو أمراض جلدية

ـ تنفس غير طبيعي

نصائح مهمة قبل شراء الأضحية

واختتمت الشيف فاطمة ابو حاتي نصائحها عبر منشورها على الفيس بوك بالتأكيد على أن:

ـ الحجم الكبير لا يعني بالضرورة جودة الأضحية

ـ النظافة والتغذية الجيدة تؤثران على جودة اللحوم

ـ يجب اختيار أضحية سليمة وخالية من العيوب لضمان سلامة الذبح واللحوم