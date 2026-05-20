مصر إلى كأس العالم.. منتخب الناشئين يتأهل لربع نهائي أمم أفريقيا رغم السقوط أمام المغرب

حجز منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا مقعده رسميًا في نهائيات كأس العالم قطر 2026، بعدما تأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، رغم خسارته أمام منتخب المغرب بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وتمكن منتخب مصر من انتزاع بطاقة العبور بعد ما أنهى دور المجموعات في المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، مستفيدًا من فارق الأهداف، ليواصل مشواره القاري ويضمن الظهور في المونديال المقبل.

فرض المنتخب المغربي سيطرته خلال الشوط الأول، ونجح في تسجيل هدف التقدم عبر محمد الأمين مسطاش في الدقيقة 18، قبل أن يضيف عمران طالعي الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، مستغلًا انفرادًا كاملًا بالمرمى.

ومع انطلاق الشوط الثاني، أجرى الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسين عبد اللطيف تغييرات هجومية منحت الفريق دفعة قوية، ليتمكن البديل زياد سعودي من تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 49 بطريقة رائعة، بعدما حول عرضية محمد السيد “الديزل” بمقصية مميزة داخل الشباك المغربية.

وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات متبادلة من المنتخبين، حيث سعى المغرب لتأمين الفوز، بينما ضغط منتخب مصر بحثًا عن هدف التعادل، إلا أن النتيجة ظلت على حالها حتى صافرة النهاية.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة، حقق منتخب إثيوبيا الفوز على تونس بهدف دون رد، ليتساوى مع منتخب مصر في عدد النقاط، لكن فارق الأهداف منح الفراعنة بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي وكأس العالم.

تأهل رابع في تاريخ مصر

ويعد هذا التأهل هو الرابع لمنتخب مصر للناشئين إلى كأس العالم تحت 17 عامًا، بعد مشاركاته السابقة في نسخ 1987 و1997 و2025، كما يمثل التأهل الثاني على التوالي للفراعنة إلى المونديال، في استمرار لنتائج المنتخبات السنية المميزة خلال الفترة الأخيرة.

ويأمل منتخب مصر في مواصلة مشواره بنجاح خلال الأدوار المقبلة من البطولة القارية، والمنافسة بقوة على اللقب رغم صعوبة المنافسة وقوة المنتخبات المشاركة.

كيف تختار الأضحية السليمة؟
العلاقة الجنسية للرجال
ليلى علوي تخطف الأنظار في مهرجان كان السينمائي .. تعدل فتحة الصدر وسعر الإطلالة يثير الجدل

نوع من الزيوت العطرية فعالة في طرد الناموس من منزلك.. يتحول لسلاح ضد الناموس.. دراسة تكشف

