ثروت سويلم يحسم الجدل حول إلغاء الهبوط هذا الموسم بسبب الإسماعيلي

أكد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية، أن تواجد هاني أبو ريدة داخل أروقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يمثل قوة داعمة ومؤثرة للكرة المصرية على الساحة القارية.

وأضاف “سويلم” أن وصول نادي الزمالك إلى نهائي إفريقيا ومنافسته على لقب الدوري المصري، رغم الأزمات التي واجهها فيما يتعلق بملف القيد، يعكس شخصية النادي وقدرته على تجاوز الصعوبات.

وخلال مداخلة هاتفية عبر قناة "أون تايم سبورتس"، أوضح أن مسؤولي الاتحاد الإفريقي يدركون جيدًا القيمة الفنية والتسويقية لوجود قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، في البطولات القارية، لما يتمتعان به من جماهيرية وتأثير كبير داخل القارة.

وفيما يخص الجدل حول إمكانية إقامة الدوري المصري الموسم المقبل بنظام المجموعتين حال إلغاء الهبوط، شدّد سويلم على صعوبة تطبيق هذا المقترح، مؤكدًا رفضه لأي تدخل أو مجاملات في نظام المسابقة، رغم تقديره الكبير للنادي الإسماعيلي وجماهيره.

وأشار عضو رابطة الأندية إلى لقائه بمحافظ الإسماعيلية، الذي أبدى دعمه الكامل للنادي الإسماعيلي، موضحًا في الوقت ذاته أن فكرة إلغاء الهبوط لن يتم تكرارها مستقبلًا حتى في حال هبوط أندية جماهيرية.