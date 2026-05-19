رابطة الأندية المحترفة : احتفالية استثنائية لدرع الدوري

أكد النائب ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة، أن رابطة الأندية تدرس تنظيم احتفالية خاصة ومميزة لتسليم درع بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، في ظل صعوبة التنقل بالدرع بين ثلاثة ملاعب مختلفة هي برج العرب والدفاع الجوي واستاد القاهرة، مع احتدام المنافسة وتقارب النقاط بين الفرق.

وأوضح سويلم، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «مساء DMC»، أن الهدف من إقامة احتفالية منفصلة لتسليم الدرع هو ضمان خروج مراسم التتويج بصورة تليق بقيمة الدوري المصري، وتفادي أي اتهامات بالانحياز في ظل استمرار حسم اللقب حتى الجولات الأخيرة من المسابقة.

وفيما يتعلق بملف الهبوط، شدد سويلم على عدم وجود أي نية للتراجع عن تطبيق اللوائح المنظمة للمسابقة، مؤكدًا أن تحديد عدد أندية الدوري ليس قرارًا منفردًا من رابطة الأندية أو اتحاد الكرة، وإنما يعود إلى الجمعية العمومية لأندية الدوري الممتاز.

وأشار إلى وجود خطة زمنية معتمدة لتقليص عدد الأندية تدريجيًا من 21 ناديًا إلى 20 ثم 18 ناديًا بحلول موسم 2027-2028، موضحًا أن الالتزام باللوائح يمثل ضرورة للحفاظ على استقرار المسابقة فنيًا وتسويقيًا.

وفي سياق آخر، تطرق سويلم إلى أزمة تذاكر مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك، موضحًا أن منظومة «تذكرتي» هي المسؤولة عن تنظيم عمليات الحجز، لافتًا إلى عدم وجود نص صريح في اللوائح يمنع ناديًا من التنازل عن حصته من التذاكر لصالح النادي المنافس، رغم ندرة حدوث مثل هذه الحالات.

