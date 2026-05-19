تجهيزات خاصة.. احتفالية ونقل درع الدوري من مطار سفنكس غدا

كشفت مصادر عن تجهيزات خاصة بدرع الدوري الممتاز قبل انطلاق مباريات الجولة الحاسمة غدًا، حيث تقرر تواجد الدرع داخل مطار سفنكس على متن طائرة هليكوبتر، استعدادًا لنقله سريعًا إلى الملعب الذي سيشهد تتويج البطل.

كما تم الانتهاء من تجهيز مراسم احتفالية في أكثر من ملعب، تحسبًا لحسم اللقب لصالح أي فريق مع نهاية منافسات الجولة الأخيرة من البطولة.

وتأتي هذه الترتيبات لضمان سرعة نقل الدرع وإقامة مراسم التتويج فور انتهاء المباريات بشكل رسمي.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة سموحة في إطار بطولة الدوري.

ويحل سموحة ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأخيرة من مجموعة البطولة للدوري.

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد حمدي إبراهيم - محمد الشيبي - محمود مرعي

خط الوسط: مهند لاشين - ناصر ماهر - عودة فاخوري - إيفرتون داسيلفا - حامد حمدان - أحمد توفيق - باسكال فيري - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - محمود زلاكة

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي.

يختتم فريق الزمالك تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج من بطولة الدوري المصري.

ويسعى نادي الزمالك لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة لحسم لقب بطولة الدوري كما أن التعادل في صالح الفريق دون النظر لنتائج المنافسين.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا

ويواجه فريق الزمالك منافسه سيراميكا كليوباترا غدا الأربعاء في تمام الساعة الثامنة على ستاد القاهرة الدولي في ختام الدوري المصري.

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وسيراميكا بالدوري المصري، ويسبق اللقاء استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.



