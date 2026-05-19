البسوا الكمامات .. طبيب قلب يوجه نصائح للحجاج للوقاية من الفيروسات

وجه الدكتور جمال سامي، أستاذ جراحة القلب والأوعية الدموية بكلية الطب جامعة عين شمس، نصائح مهمة للحجاج، قائلًا: «كل حاج عليه ارتداء كمامة من لحظة الوصول إلى المطار وحتى العودة بعد أداء فريضة الحج».

وأضاف أستاذ جراحة القلب والأوعية الدموية، خلال حواره ببرنامج «قلبك مع جمال شعبان» الذي يقدمه الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن بعض الأشخاص ما زالوا يرتدون الكمامة حتى اليوم، مؤكدًا ضرورة أن يكون مع كل حاج علبة كمامات.

ولفت إلى أن شرب المياه من الأمور المهمة، مشيرًا إلى أن العطش قد يزيد من قابلية الجسم للإصابة بالفيروسات، كما نصح بالحرص على المضمضة عند العودة إلى السكن بعد الخروج، نظرًا للاختلاط بأشخاص من جنسيات مختلفة قد يحمل بعضهم عدوى فيروسية.

وأشار إلى أهمية تناول وجبات صحية ومتوازنة، مع ضرورة استشارة الطبيب بالنسبة لمرضى القلب والسكر والأمراض المزمنة للحصول على الإرشادات الخاصة بالأدوية أثناء الحج.

وأوضح أن تناول البيض واللبن والزبادي مفيد، مع ضرورة تقليل تناول السكر قدر الإمكان.