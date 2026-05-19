مؤسسة أبو العينين توزع لحوم الأضاحي بالمحافظات وتذ..بح 1200 رأس ماشية بلدي بمشاركة 500 متطوع | صور

بدأت مؤسسة أبو العينين للعمل الثقافي والاجتماعي تنفيذ حملتها الكبرى لتوزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال ذبح وتجهيز أكثر من 1200 رأس ماشية بلدي من أفضل المزارع.

وجاءت الاستعدادات للحملة قبل أشهر، وسط حالة من التنظيم والعمل المتواصل، وبمشاركة أكثر من 500 متطوع من شباب المؤسسة، الذين شاركوا في أعمال التجهيز والتعبئة وتحميل سيارات التوزيع المتجهة إلى المحافظات المختلفة.

وتأتي الحملة بتوجيهات النائب محمد أبو العينين، وبمتابعة السيدة سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس الإدارة، استمرارًا للدور المجتمعي والإنساني الذي تقوم به المؤسسة منذ أكثر من أربعة عقود لدعم الأسر الأولى بالرعاية في مختلف المناسبات.

وأكدت المؤسسة أن عمليات الذبح والتوزيع تتم وفق ضوابط صحية وتنظيمية دقيقة، مع الاعتماد على قواعد بيانات تضمن وصول اللحوم إلى المستحقين في القرى والمراكز والمحافظات.

وانطلقت سيارات التوزيع المحملة بلحوم الأضاحي إلى مختلف المحافظات عبر الجمعيات القاعدية، وسط أجواء من التكافل والعمل الجماعي، لنقل فرحة العيد إلى آلاف الأسر المستحقة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.