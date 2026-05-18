مؤسسة أبو العينين تنظم قافلة لمحو الأمية بالتعاون مع تعليم الكبار.. صور

شهد مقر مؤسسة أبو العينين للعمل الأهلي والتنموي، صباح اليوم الإثنين، تنظيم قافلة جديدة لمحو الأمية، تضمنت إجراء امتحانات فورية لنحو 300 رجل وامرأة، بحضور الأمانة الفنية لـ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفي إطار التعاون المستمر مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وتأتي القافلة ضمن جهود المؤسسة التي أسسها النائب محمد أبو العينين، وتديرها سمية أبو العينين نائب رئيس مجلس الإدارة، حيث تواصل المؤسسة تنفيذ برامجها التعليمية والتنموية في مختلف المحافظات، وعلى رأسها ملف محو الأمية، باعتباره أحد أهم أدوات تمكين الإنسان وتحسين مستوى المعيشة.

كما يأتي ذلك في إطار استراتيجية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، التي تضع ملف محو الأمية ضمن أولويات العمل التنموي، باعتباره من الملفات المرتبطة ببناء الإنسان وتحسين جودة الحياة، من خلال دعم جهود التعليم والتأهيل وتمكين المواطنين في مختلف المحافظات.

ونجحت المؤسسة، على مدار سنوات عملها، في دعم مئات الفصول التعليمية، والمساهمة في محو أمية مئات الآلاف من المواطنين، من خلال منظومة تعتمد على المتابعة المباشرة والتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب توفير الدعم الكامل للدارسين، وتسهيل إجراءات التقديم والامتحانات داخل مقار المؤسسة، فضلًا عن دعم التمكين الاقتصادي للسيدات الحاصلات على شهادات محو الأمية.

وأكدت المؤسسة أن ملف محو الأمية يمثل جزءًا أساسيًا من دورها التنموي، انطلاقًا من إيمانها بأن التعليم هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الإنسان، ورفع قدرته على العمل والإنتاج، والمشاركة بصورة أفضل داخل المجتمع.

وشهدت القافلة اليوم إقبالًا كبيرًا من المشاركين، وسط تنظيم كامل لتسهيل إجراءات الامتحانات، في خطوة جديدة ضمن جهود المؤسسة المستمرة لدعم التعليم وبناء الإنسان.