فرصة للشراء …أسعار الذهب اليوم الإثنين تسجل انخفاضاً ملحوظاً

شهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين 18 مايو 2026 تراجعًا ملحوظاً مما يجعلها فرصة مناسبة لشراء الذهب من المواطنين الذين يبحثون عن الملاذ الآمن أو المستثمرين.

سعر الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب عيار 24

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 7855 جنيهاً.

وبلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7800 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا 6875 جنيهاً.

كما سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 نحو 6825 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18

ووصل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5895 جنيهاً.

وبلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين إلى 5850 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

ووصل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4585 جنيهًا.

وسجل سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 4550 جنيهًا.

سعر الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة في البورصة العالمية اليوم حوالي 4537.8 دولار.